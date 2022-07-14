 جيمس ويب في مهام جديدة للبحث عن كواكب صالحة للحياة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 16.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

جيمس ويب في مهام جديدة للبحث عن كواكب صالحة للحياة

بعد الصور المبهرة التي التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب، يبدو أن مهمته ما زالت في بدايتها. إذ يستعد علماء من حول العالم للاستعانة بأدواته ذات القدرات الفائقة لإنجاز مشاريع جديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

جيمس ويب في مهام جديدة للبحث عن كواكب صالحة للحياة

فيما كُشف في الأيام الأخيرة عن الصور المذهلة الأولى التي التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب إلّا أنّ مهمّته في اكتشاف تاريخ الكون لاتزال في بدايتها، فقد حجز علماء من حول العالم مواعيد للاستعانة بهذه الأداة الجديدة الأكثر تطورا في مراقبة الكون.

وفي ما يلي لمحة عن مشروعين سيتولى التلسكوب من خلال أدواته ذات القدرات الفائقة إنجازهما في المراحل الأولية:

النجوم والمجرات الأولى

مختارات

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن "جيمس ويب" أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء تعرض لضربة من قبل نيزك بحجم الغبار. فهل تضرر التلسكوب الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار؟

يقول عالم الفيزياء يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة". يفترض علماء أنّ المجرة المكتشفة كونت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، وأن بوسطها ثقب أسود هائل يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.

رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن. فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريباً؟

نقلة نوعية بارزة في الفيزياء: في عام 2015، أثبت العلماء وجود موجات جاذبية سافرت مليارات السنين الضوئية عبر الفضاء، لتصل أخيراً إلى الأرض وتعطينا المجال للاطلاع على أشياء بدت حتى ذلك الحين بعيدة المنال.

تبرز من بين أهم خصائص جيمس ويب قدرته على دراسة المراحل الأولى من تاريخ نشأة الكون بعيد الانفجار العظيم الذي حصل قبل 13,8 مليار سنة. وكلما كانت الأجرام بعيدة عن الأرض، استغرق ضوؤها وقتاً أطول ليصل إلينا، فالنظر إلى تاريخ الكون يعني إذاً العودة إلى ماضيه البعيد.

ويقول دان كوي، وهو عالم فضاء في معهد مراصد علوم الفضاء ومتخصص في نشأة الكون: "ننظر إلى هذه المرحلة المبكرة لنرصد أولى المجرات التي تشكلت عند نشأة الكون".

واستطاع علماء الفضاء أن ينجزوا 97 في المائة من مرحلة العودة إلى الفترة التي تلي الانفجار العظيم، لكننا "لا نرى النقاط الحمراء الصغيرة إلا عندما ننظر إلى المجرات البعيدة جداً".

ويضيف العالم دان كوي: "نستطيع أخيراً بفضل جيمس ويب أن ننظر إلى داخل المجرات لنتعرف على مكوناتها".

وبينما تتمتّع المجرات حالياً بأشكال حلزونية وإهليجية، كانت تلك الموجودة في مراحل الكون الأولى "متكتلة وغير منتظمة"، ويُفترض أن يكشف جيمس ويب عن أقدم نجوم حمراء فيها عجز التلسكوب هابل عن رصدها.

ويشير عالم الفضاء إلى مشروعين يعتزم جيمس ويب تحقيقهما، يتمثل أحدهما بمراقبة  MACS0647-JD، وهي إحدى أبعد المجرات المعروفة وساهم هذا العالم في اكتشافها سنة 2013، فيما سيراقب التلسكوب في المشروع الثاني إيرندل، وهو أبعد نجم يُرصد على الإطلاق واكتُشف في آذار/ مارس.

James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Southern Ring Nebula – MIRI

تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

وفيما أُدهشت البشرية بصور جيمس ويب الأولى التي التقطها التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء لأنّ الضوء المنبثق من الكون البعيد امتدّ إلى هذه الاطوال الموجية تزامناً مع توسع الكون، إلا أنّ العلماء يولون اهتماماً بالغاً كذلك لتقنية التحليل الطيفي.

ومن شأن التحليل الطيفي لضوء أحد الأجرام أن يكشف عن خصائص هذا الجرم، كدرجة حرارته وحجمه وتركيبته الكيميائية، فهذه التقنية هي إذاً بمثابة طب شرعي خاص بعلم الفلك.

ويجهل العلم حتى اليوم الشكل الذي تبدو عليه نجوم الكون الأولى التي ربما بدأت تتكوّن بعد مئة مليون سنة من الانفجار العظيم.

ويقول كوي: "ربما قد نرى أشياء مختلفة بشكل كبير عند رصد جمهرة النجوم الثالثة التي يُفترض نظرياً أنها أكبر من الشمس بكثير ومكوّنة فقط من الهيدروجين والهيليوم".

وتعرضت هذه النجوم في النهاية إلى مستعر أعظم (انفجار نجمي هائل)، مساهمةً في إثراء الكون بالمواد الكيميائية التي كوّنت النجوم والكواكب الموجودة حالياً.

وينتاب بعض علماء الفلك شكوكاً في شأن إمكانية اكتشاف نجوم الجمهرة الثالثة، لكن ذلك لن يثني المتخصصين والعاملين في الفلك عن العمل لمحاولة اكتشافها.

كواكب صالحة للعيش!

واختير العلماء الذين سيديرون المشاريع العلمية الخاصة بجيمس ويب استناداً إلى عملية انتقاء تنافسية كانت مفتوحة أمام الجميع بغض النظر عن مستوى تقدّمهم في مسيرتهم المهنية.

ومن بين من اختيروا أوليفيا ليم، وهي طالبة دكتوراه في جامعة مونتريال تبلغ 25 سنة. وتقول لوكالة فرانس برس: "عندما بدأ الحديث عن التلسكوب لم أكن قد ولدت حتى".

James-Webb-Weltraumteleskop der NASA | Galaxienhaufens SMACS 0723

نظرة على المجرات البعيدة

ويتمثل هدف ليم بمراقبة كواكب صخريةتتشابه في الحجم مع الأرض وتدور حول نجم يحمل اسم "ترابيست - 1". وهذه الكواكب قريبة من بعضها لدرجة أنّه من على سطح أحدها يمكن أن تظهر الكواكب الأخرى بشكل واضح في السماء.

وتقول ليم إنّ "نظام عمل ترابيست - 1 فريد من نوعه"، مضيفةً أنّ "المعايير الموجودة في ترابيست 1 مواتية للبحث عن إمكانية وجود حياة خارج نظامنا الشمسي".

وتقع ثلاثة من كواكب "ترابيست - 1" السبعة في النطاق الصالح للحياة على مسافة ليست بعيدة أو قريبة جداً عن النجم، مما يوفر درجات حرارة مناسبة لتواجد المياه على سطحها.

ويبعد "ترابيست - 1" 39 سنة ضوئية فقط عن الأرض ويمكن رؤية الكواكب تمرّ أمام النجم، مما يجعل ممكناً رصد انخفاض اللمعان الذي يحصل بعيد عبور النجم واستخدام تقنية التحليل الطيفي للتعرف إلى خصائص الكواكب.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الكواكب تتمتع بأغلفة جوية، وهو ما تسعى إلى اكتشافه ليم.

وفي حال كان للكواكب أغلفة جوية، فسيُصفى الضوء الذي يمرّ عبرها من خلال الجزيئات الموجودة فيه، ما يؤدي إلى بعث إشارات على جيمس ويب التقاطها.

أما الإنجاز الأكبر لأوليفيا ليم فسيكون في رصد وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والأوزون على هذه الكواكب.

ويشكل "ترابيست - 1" هدفاً بالغ الأهمية لدرجة أنّ عدداً من الفرق العلمية خصصوا وقتاً لمراقبته. وتوضح ليم أنّ العثور على علامات تشير على أنّ الكواكب صالحة للعيش إن كانت موجودة بالفعل، سيستغرق وقتاً. وتضيف: "لكنّ كل ما نقوم به هذه السنة يشكّل خطوات مهمة نحو تحقيق الهدف النهائي".

ر.ض/ أ.ح (أ ف ب)

  • A picture of the Southern Ring Nebula captured by the James Webb Space Telescope
    المزيد

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كيف نشأت النجوم

    "سديم الحلقة الجنوبية" يعد عبارة عن سحابة غازية كبيرة تحيط بنجم يحتضر فيما يبلغ قطرها ما يقرب من نصف سنة ضوئية. ويبعد بنحو 2000 سنة ضوئية فيما يقع في مركزه نجم باهت يبعث حلقات من الغاز والغبار منذ آلاف السنين في جميع الاتجاهات. يقول العلماء إن السديم الكوكبي يعد المكان الذي تُولد فيه النجوم.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    غير المرئي أصبح مرئيا

    للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة لمناظر جبلية خلابة وبراقة، لكنها في حقيقة الأمر هي صورة لحافة قريبة من منطقة حيث يُولد نجم في "سديم كارينا" الذي يبعد 7600 سنة ضوئية ويضم عددا كبيرا من النجوم الضخمة. وتكشف الصورة عن تفاصيل يعرفها البشر لأول مرة عن مناطق نشأة النجوم التي لم تكن مرئية في السابق.

  • A picture of the galaxy cluster SMACS 0723 captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    نظرة على مجرات بعيدة

    تعمل مجموعة المجرات التي يُطلق عليها اسم "SMACS 0723" كعدسة مكبرة للأشياء التي خلفها. وقد مكن هذا العلماء من الكشف عن مجرات بعيدة وخافتة جدا تقع خلفها.

  • A picture of the galaxy group Stephan’s Quintet captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    ملايين النجوم

    "خماسية ستيفان" أو Stephan's Quintet يُطلق على مجموعة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية. وكشفت صورة تلسكوب جيمس ويب عن تفاصيل غير مسبوقة مثل تفاعل المجرات وولادة النجوم الشابة المتلألئة ومناطق انفجار النجوم لنشأة نجم جديد.

  • A graph of the giant gas plantet WASP-96 b captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كوكب غازي ضخم

    كشفت الصورة عن تفاصيل جديدة عن كوكب غازي عملاق يُطلق عليه اسم WASP-96b ويقع خارج المجموعة الشمسية وقد جرى اكتشافه عام 2014. يتكون هذا الكوكب من الغاز ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض فيما تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. إعداد: لويزا رايت / م.ع


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