جيل بايرن الجديد يحلم بالمجد في دوري الأبطال.. فهل يتحقق له ذلك؟

لم تكن الحركة نفسها تماما ولكن كانت هناك أوجه تشابه كافية للتفكير في النجم الهولندي آريين روبن عندما سجل سيرج جنابري الهدف الأول خلال فوز بايرن ميونخ الألماني 3 / صفر على أولمبيك ليون الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان هذا الهدف هو بداية طريق بايرن للتأهل للمباراة النهائية بعد غد الأحد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أبرز أيضا أنهم يجرون إصلاحا سلسا إلى حد ما لفريقهم.
وبعد أن رحل الجناحان الشهيران روبن والفرنسي فرانك ريبيري منذ 12 شهرا عن بايرن، كشف التتويج الصعب بالدوري الألماني (بوندسليغا) موسم 2018 / 2019 بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند، وكذلك الإقصاء المبكر من دور الستة عشر لدوري الأبطال في نفس الموسم، أن هناك حاجة للاستعانة بمزيد من الشباب داخل صفوف بايرن.
مجموعة متناغمة
غادر رافينيا قلعة (أليانز أرينا) وعاد ماتس هوميلس لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند، جاء بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز اللذان يشكلان مع جنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميخ وكينجسلي كومان وليون جوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاما.
وبدا أن تلك المجموعة لائقة تماما للعب تحت الضغط العالي في ظل قيادة المدرب هانزي فليك، ويريدون تذوق المجد الأوروبي لأول مرة. يعزز هذه المجموعة الشابة الكندي ألفونسو ديفيز، كما ضم بايرن أيضا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل حارس المرمى مانويل نوير والمدافع جيروم بواتينج والمهاجم توماس مولر، الذي سيشارك في النهائي الرابع في مسيرته الرياضية بعد غد، ولاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
حافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق خلالها 28 انتصارا، علما بأن الفريق الألماني فاز في جميع مبارياته الـ14 التي خاضها بعد استئناف النشاط الكروي في آيار/مايو الماضي، وأحرز لاعبوه 97 هدفا خلال تلك الفترة.
هانس ديتر فليك مدرب نادي بايرن ميونخ
الحاجة للفوز بالثلاثية
وقال جنابري الذي سجل أيضا الهدف الثاني لبايرن في مرمى ليون: "نحن في حاجة ماسة للفوز بالثلاثية وسنبذل كل ما لدينا يوم الأحد للفوز بالنهائي"، فيما قال نوير قائد الفريق "لقد ناضلنا وعملنا من أجلها لفترة طويلة ونريد الفوز بهذا النهائي. نمتلك عددا أكبر من اللاعبين الرائعين تحت تصرفنا مقارنة بعام .2013 لدينا الكثير من الكفاءة".
ويبتعد بايرن بفارق ثلاثة أهداف خلف برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد برصيد 45 هدفا، علما بأن بايرن خاض عشر مباريات فقط في البطولة حتى الآن، مقابل 16 مباراة لعبها الفريق الكتالوني عندما حقق رقمه القياسي موسم 1999 / .2000
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في مرمى ليون، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، حيث يحتاج لتسجيل هدفين في النهائي لمعادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2013 / 2014، وخاض خلاله 13 مباراة.
سيرج غنابري لاعب نادي بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي في مواجهة نيمار
وتجمع المباراة النهائية ضد سان جيرمان بين إثنين من أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا حاليا، حيث يلتقي ليفاندوفسكي ومولر وجنابري ثلاثي هجوم بايرن مع نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي، مما يعني أن الفريق الذي يمكنه احتواء الخصم لديه الفرصة الأفضل لرفع الكأس.
ويحتاج بايرن إلى بعض التحسينات في خط الدفاع الذي عانى من بعض الاهتزاز، وهو ما ظهر خلال بداية مباراة الفريق أمام برشلونة، التي انتهت بفوز بايرن 8 / 2 في دور الثمانية، وكذلك في لقاء المربع الذهبي أمام ليون، وهو ما يشكل تهديدا للفريق أمام سان جيرمان.
ويأمل بايرن في أن تأتي الأهداف في الوقت المناسب تماما كما هو الحال ضد ليون وبرشلونة أيضا، عندما يخوض النهائي الحادي عشر في مسيرته بدوري الأبطال أمام سان جيرمان. وأوضح فليك "منحنا سيرج التقدم بفضل مهاراته الفردية. لقد عزز ثقتنا"،
على أمل أن يتمكن جنابري من فعل ذلك مرة أخرى بعد غد، بعد سبع سنوات من تتويج بايرن بلقبه الأخير في دوري الأبطال بقيادة نجمه السابق روبن عقب الفوز 2 / 1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في النهائي.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان