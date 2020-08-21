جيل بايرن الجديد يحلم بالمجد في دوري الأبطال.. فهل يتحقق له ذلك؟

لم تكن الحركة نفسها تماما ولكن كانت هناك أوجه تشابه كافية للتفكير في النجم الهولندي آريين روبن عندما سجل سيرج جنابري الهدف الأول خلال فوز بايرن ميونخ الألماني 3 / صفر على أولمبيك ليون الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان هذا الهدف هو بداية طريق بايرن للتأهل للمباراة النهائية بعد غد الأحد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أبرز أيضا أنهم يجرون إصلاحا سلسا إلى حد ما لفريقهم.

وبعد أن رحل الجناحان الشهيران روبن والفرنسي فرانك ريبيري منذ 12 شهرا عن بايرن، كشف التتويج الصعب بالدوري الألماني (بوندسليغا) موسم 2018 / 2019 بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند، وكذلك الإقصاء المبكر من دور الستة عشر لدوري الأبطال في نفس الموسم، أن هناك حاجة للاستعانة بمزيد من الشباب داخل صفوف بايرن.

مجموعة متناغمة

غادر رافينيا قلعة (أليانز أرينا) وعاد ماتس هوميلس لصفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند، جاء بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز اللذان يشكلان مع جنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميخ وكينجسلي كومان وليون جوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاما.

وبدا أن تلك المجموعة لائقة تماما للعب تحت الضغط العالي في ظل قيادة المدرب هانزي فليك، ويريدون تذوق المجد الأوروبي لأول مرة. يعزز هذه المجموعة الشابة الكندي ألفونسو ديفيز، كما ضم بايرن أيضا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل حارس المرمى مانويل نوير والمدافع جيروم بواتينج والمهاجم توماس مولر، الذي سيشارك في النهائي الرابع في مسيرته الرياضية بعد غد، ولاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

حافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق خلالها 28 انتصارا، علما بأن الفريق الألماني فاز في جميع مبارياته الـ14 التي خاضها بعد استئناف النشاط الكروي في آيار/مايو الماضي، وأحرز لاعبوه 97 هدفا خلال تلك الفترة.

هانس ديتر فليك مدرب نادي بايرن ميونخ

الحاجة للفوز بالثلاثية

وقال جنابري الذي سجل أيضا الهدف الثاني لبايرن في مرمى ليون: "نحن في حاجة ماسة للفوز بالثلاثية وسنبذل كل ما لدينا يوم الأحد للفوز بالنهائي"، فيما قال نوير قائد الفريق "لقد ناضلنا وعملنا من أجلها لفترة طويلة ونريد الفوز بهذا النهائي. نمتلك عددا أكبر من اللاعبين الرائعين تحت تصرفنا مقارنة بعام .2013 لدينا الكثير من الكفاءة".

ويبتعد بايرن بفارق ثلاثة أهداف خلف برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد برصيد 45 هدفا، علما بأن بايرن خاض عشر مباريات فقط في البطولة حتى الآن، مقابل 16 مباراة لعبها الفريق الكتالوني عندما حقق رقمه القياسي موسم 1999 / .2000

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في مرمى ليون، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، حيث يحتاج لتسجيل هدفين في النهائي لمعادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2013 / 2014، وخاض خلاله 13 مباراة.

سيرج غنابري لاعب نادي بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي في مواجهة نيمار

وتجمع المباراة النهائية ضد سان جيرمان بين إثنين من أكثر خطوط الهجوم غزارة تهديفية في أوروبا حاليا، حيث يلتقي ليفاندوفسكي ومولر وجنابري ثلاثي هجوم بايرن مع نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي، مما يعني أن الفريق الذي يمكنه احتواء الخصم لديه الفرصة الأفضل لرفع الكأس.

ويحتاج بايرن إلى بعض التحسينات في خط الدفاع الذي عانى من بعض الاهتزاز، وهو ما ظهر خلال بداية مباراة الفريق أمام برشلونة، التي انتهت بفوز بايرن 8 / 2 في دور الثمانية، وكذلك في لقاء المربع الذهبي أمام ليون، وهو ما يشكل تهديدا للفريق أمام سان جيرمان.

ويأمل بايرن في أن تأتي الأهداف في الوقت المناسب تماما كما هو الحال ضد ليون وبرشلونة أيضا، عندما يخوض النهائي الحادي عشر في مسيرته بدوري الأبطال أمام سان جيرمان. وأوضح فليك "منحنا سيرج التقدم بفضل مهاراته الفردية. لقد عزز ثقتنا"،

على أمل أن يتمكن جنابري من فعل ذلك مرة أخرى بعد غد، بعد سبع سنوات من تتويج بايرن بلقبه الأخير في دوري الأبطال بقيادة نجمه السابق روبن عقب الفوز 2 / 1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في النهائي.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)