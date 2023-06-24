جيل العولمة

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تعيش مريم في بومهل البساتين في تونس، الواقعة في ضواحي العاصمة تونس. تحب القراءة وكتابة القصص والرسم في أوقات فراغها.
يأمل نشطاء وأفراد الأقليات الجنسية في تونس أن يسهم المهرجان السينمائي للأفلام "الكويرية" في تعزيز مكانتهم واندماجهم في المجتمع التونسي وأن يساهم في تعديل القوانين والقيود على الحريات الشخصية.
كشفت السلطات الألمانية أن الفلسطيني إبراهيم أ. المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار بشمال ألمانيا كان قد شبه نفسه بالتونسي أنيس العامري منفذ هجوم الدهس في برلين، ولفت النظر إليه مرارا خلال تواجده في الحبس الاحتياطي.
في موقف أشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، نشرت "إنفلونسر" (مؤثّرة) تونسية صورا لها على "انستغرام" أثناء عبورها البحر المتوسط على متن قارب صغير باتجاه السواحل الإيطالية.
لا يخفي عمر وعبد الرحمن وأبو بكر خوفهم من البحر، فتجاربهم السابقة كانت "مرعبة" أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. ولمواجهة هذا الخوف، تنظم جمعية "لو تون بارتاجي" رحلات بحرية لهؤلاء الشبان المهاجرين.
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