جيل العولمة

ألمانيا: المشتبه به في هجوم القطار شبه نفسه بمنفذ هجوم برلين

كشفت السلطات الألمانية أن الفلسطيني إبراهيم أ. المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار بشمال ألمانيا كان قد شبه نفسه بالتونسي أنيس العامري منفذ هجوم الدهس في برلين، ولفت النظر إليه مرارا خلال تواجده في الحبس الاحتياطي.