 جيل العولمة | عصر العولمة | DW | 24.06.2023

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عصر العولمة

جيل العولمة

تعيش مريم في بومهل البساتين في تونس، الواقعة في ضواحي العاصمة تونس. تحب القراءة وكتابة القصص والرسم في أوقات فراغها.

المزيد من المركز الإعلامي

19.06.2023**Für Menschen in ganz Kolumbien ist Siloé ein Synonym für Gewalt und Drogenhandel. Die Anwohner kämpfen gegen das Image. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته 24.06.2023

Spaziergaenger, Englischer Garten, Muenchen, Bayern, Deutschland

ازدياد المساحات الخضراء في العواصم الأوروبية 17.06.2023

Global Us vom 12.06.2023 Raus aus der Stadt. Immer mehr junge Japaner wollen aufs Land ziehen. Die Regierung fördert diese Pläne.

البحث عن الراحة في الريف 17.06.2023

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عصر العولمة - الشباب الياباني وحلم العيش في الريف 17.06.2023

المزيد عصر العولمة

19.06.2023**Taiwan // Die Matsu-Inseln liegen direkt vor dem chinesischem Festland, aber sie gehören zu Taiwan. Rechte: nur für diesen Beitrag gegeben!! zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

في مرمى بكين: جزر تايوان المهددة 24.06.2023

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عصر العولمة - حي عشوائي في كولومبيا يناضل من أجل سمعة أفضل 24.06.2023

19.06.2023**Nach UN-Angaben sind bereits 40% der Böden der Erde degradiert. Das heißt, sie sind kaum noch landwirtschaftlich nutzbar. Monokulturen, Kunstdünger und Gift haben das Bodenleben zerstört. Würmer können es zurückbringen. Sie verwandeln Tierdung in besten Kompost, der den Boden wieder regeneriert. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

فيديو قصير على انستغرام: ديدان الأرض كسماد للتربة 24.06.2023

19.06.2023**Uganda // In ländlichen Regionen Afrikas ist die Stromversorgung oft schlecht oder gar nicht vorhanden. Im Norden Ugandas läuft ein kleines Kraftwerk aus Farmabfällen und versorgt Haushalte und Geschäfte mit erneuerbarer Energie. Rechte: sind gegeben zugestellt am 16.06.2023 von Jasmin Al-Yasri

أوغندا: طاقة خضراء من مخلفات المحاصيل 24.06.2023

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Tunesien | Filmfestivals in Tunesien

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sabee_saidi Tunisian influencer --- ***NUR für die abgesprochene Berichterstattung zu benutzen!!!*** --- DW-Ansprechpartnerin: D. Salahie

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