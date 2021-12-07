جيل العولمة في كينيا

رغم الإمكانيات.. لماذا تعجز قارة أفريقيا عن توفير غذائها؟

فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.