جيل العولمة في كينيا

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في فقرة جيل العولمة، التقينا بـ جون مفانغي من كينيا، وهو يحب سرد النكات و الموسيقى المحلية وأفلام الرسوم المتحركة. أمنيته الكبرى هي أن يصبح مهندساً أو رجل أعمال.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
تسن دول أفريقية بشكل متزايد قوانين ضد تدخين الشيشة، لكن الحظر يصعب فرضه على أساس يومي، على الرغم من الترحيب الشعبي والرسمي. وخبراء صحة يحذرون من مخاطرها.
صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.
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