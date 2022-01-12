العولمة 3000

جيل الألفية من ناميبيا

ضيفتنا في جيل الألفية هذه المرة دوبي غاوساس من ناميبيا. لديها ستة أشقاء وترغب في أن معلمة أو كابتن طيران في يوم من الأيام.