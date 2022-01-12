جيل الألفية من ناميبيا

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ضيفتنا في جيل الألفية هذه المرة دوبي غاوساس من ناميبيا. لديها ستة أشقاء وترغب في أن معلمة أو كابتن طيران في يوم من الأيام.
لا يتعلم الكثير من الطلاب الألمان شيئًا عن الماضي الاستعماري لبلادهم. يتم تدريس أحداث مثل الإبادة الجماعية في ناميبيا فقط وذلك بحسب تقدير ورؤية المعلمين. والآن يهدف النشطاء إلى تغيير هذا الأمر.
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