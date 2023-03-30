جيل الألفية في المكسيك - فقر وعنف وانعدام أفق

كيف يعيش الشباب اليافعون الذين ولدوا في عالم تسيطر عليه عصابات المخدرات المكسيكية؟ هذا الفيلم الوثائقي يستعرض الحياة اليومية لمجموعة من المراهقين المجرمين.
يتسكع الشباب في ولاية سينالوا المكسيكية محاولين التوفيق ما بين عملية تطورهم ونموهم من ناحية وعملهم لصالح عصابات المخدرات وتطلعاتهم للمستقبل من ناحية أخرى.
مصطلح"لوس بليبيس"، يعني "الدهماء" و يُطلق على الشباب في شمال المكسيك. هذا الفيلم يتيح النظر عن كثب إلى حياة شباب يعيشون في ظل قيود اجتماعية صعبة، حياة تبدو مرسومة المعالم سلفا بسبب البيئة المحيطة. ولا مخرج لأعضاء عصابات المخدرات الشباب من دوامة العنف.
مواعيد البث
DW عربية
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 19:15 UTC
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