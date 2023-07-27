جيش النيجر يعلن رسميا دعم الانقلاب

محاولة انقلابية... غموض يكتنف الوضع في النيجر

قالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي بالنيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية. بيد أن الرئاسة أكدت في بيان قدرة الجيش الوطني على التصدي للمحاولة الانقلابية، مشددة على أن الرئيس بخير.