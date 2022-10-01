جيش أوكرانيا يدخل ليمان الإستراتيجية وقديروف يدعو لاستخدام النووي

بعدما أكد الجيش الروسي أن قواته انسحبت من مدينة ليمان ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، دخل الجيش الأوكراني اليوم السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بلدة ليمان الواقعة في منطقة دونيتسك. كما دانت كييف "الاعتقال غير القانوني" للمدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب)، إيغور موراتشوف الذي أوقفته روسيا التي تحتل الموقع، لسبب لا يزال مجهولاً الجمعة. وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر بعد الظهر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".

وتعتبر ليمان مدينة مهمة لقربها من المنطقة المزدحمة "سلوفيانسك-كراماتورسك التابعة لكييف. فمن ناحية، هي تتيح القدرة على شن هجمات في شمال منطقة دونباس، ومن ناحية أخرى تعد حاجزا أمام هجوم أوكراني مضاد.

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة. وقال أحد الجنديين مبتسما "نرفع علمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائمًا جزءًا من أوكرانيا". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بعد تهديدها بالتطويق، تم سحب القوات الحليفة من ليمان إلى خطوط ملائمة أكثر".

قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه "يطوق" آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني الجمعة. وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن "نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي" تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

يشكل الاستيلاء الكامل على ليمان انتصارًا رئيسيًا لكييف، فهي تعد مركز تقاطع مهمًا للسكك الحديد في شرق أوكرانيا. وردًا على الانسحاب الروسي من المدينة، ندد الرئيس الشيشاني وحليف بوتين، رمضان قديروف، بـ "المحسوبية" السائدة في الجيش الروسي ودعا موسكو الى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، بدون أخذ "المجتمع الغربي الاميركي في الاعتبار".

بعد الضم الروسي غير القانوني.. ما مآلات الحرب في أوكرانيا؟

وفي أعقاب ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية في مخالفة للقانون الدولي، أعلنت كييف رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية داعية "المحكمة إلى النظر في القضية في أقرب وقت ممكن". كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "سيوقع على ترشح أوكرانيا لانضمام سريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وكندا تؤيدان انضمام كييف. وقال "نؤيد بقوة انضمام الدول التي ترغب في ذلك والتي يمكنها المساهمة في قدراتها". لكنه أضاف أن "هناك عملية لتحقيق ذلك وستواصل الدول اتباعها".

وشجب الناتو الضمّ "غير الشرعي" للمناطق الأوكرانية، بينما ناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارا يدين إجراءات "الضم المزعوم" لأوكرانيا عطل تمريره فيتو روسي. وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن "دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها"، وقال إن بوتين "لن يرهب" الولايات المتحدة وحلفاءها.

ودفعت النجاحات العسكرية الأوكرانية الأخيرة الرئيس الروسي إلى إصدار أمر بتعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط المدنيين، في محاولة للحد من حيوية كييف.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)