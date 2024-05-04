جيرونا يهدي الريال لقب الدوري الإسباني برباعية أمام برشلونة

تُوِّج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش بالجولة 34 من المسابقة وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا.

فاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما فاز جيرونا 4-2 على برشلونة اليوم السبت (الرابع من مايو/ أيار 2024)، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.

ويبتعد ريال مدريد -الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم- بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.

وضرب جيرونا أكثر من عصفور بحجر واحد حيث كرر فوزه على برشلونة بنفس نتيجة الدور الأول، وقفز للمركز الثاني برصيد 74 نقطة ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

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في المقابل تجمد رصيد برشلونة -حامل اللقب في الموسم الماضي- عند 73 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.

وسقط برشلونة في معقل جيرونا إثرعدم استفادته من تقدمه مرتين بهدفَيْ أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي، بل أمتع فريق جيرونا جماهيره بأربعة أهداف سجلها أرتيم دوفبيك وبورتو "ثنائية" وميغيل غوتيريز في الدقائق 65 و67 و74.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)