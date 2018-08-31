جيروم بواتينغ..بداية النهاية مع بايرن ميونيخ؟

كان بإمكانه الرحيل، لكنه رفض. والآن فقد مركزه كأساسي أو على الأقل باتت حظوظه في ساعات لعب أطول ضعيفة، في ظل غياب مؤشرات على تغير الوضع. هكذا هو حال المدافع الفولاذي جيروم بواتينغ، قلب دفاع نادي بارين ميونيخ والمنتخب الألماني لكرة القدم.

أقوى ضربة تلاقاها بطل العالم في مونديال البرازيل 2014، من المدرب نيكو كوفاتش، كانت بإبعاده في مباراة بايرن على ملعب العاصمة برلين ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ألمانيا والتي انتهت بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين (السادس من فبراير/ شباط). في حين أن بواتينغ ابن مدينة برلين كان الأولى حسب رأيه في خوض المباراة عوض غيره.

وحاول نيكو كوفاتش التقليل من حدة الخسائر حين كشف عن ذلك للاعب في عشية تلك المباراة، وذلك عكس المعمول به بإخبار اللاعب ساعتين أو أقل قبيل موعد انطلاقها. ولم يجد الأمر نفعا بطبيعة الحال ولم يقلل من حدة صدمة اللاعب.

الاستثناء الوحيد منذ انطلاق الموسم، كان في مباراة الدوري الأخيرة أمام شالكه حين لعب أساسيا لأول مرة أمام شالكه نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أيضا حصل على ثلاث درجات ونصف فقط من تصنيف مجلة كيكر الرياضية المختصة.

باتت أنظار بواتينغ الآن تتجه إلى الأسبوع القادم وتحديدا إلى 19 من الشهر الجاري، موعد مباراة "أنفيلد رود" أمام ليفربول ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. وبانتظار إشارة من المدرب يبقى بواتينغ، أحد أقوى المدافعين في أوروبا إلى الماضي قريب، فريسة للإحباط فقط.

يذكر أنه وفي المعسكر التدريبي الشتوي فقد بواتينغ رسميا مكانه الأساسي. وعند الحافلة التي كانت تقل الفريق إلى الملعب لخوض أول مباراة افتتاح دوري الإياب للبوندسليغا أمام هوفنهايم، ذهب المدرب إلى بواتينغ وأخبره بالقرار. ليتحول بواتينغ رسميا إلى الخيار الثالث لكوفاتش بعد نيكلاس زوله وماتس هوملس.

وردّ بواتينغ على ذلك من منابر الإعلام معلنا في برنامج "بوندسليغا 100%" الذي تبثه قناة "أنترو" الألمانية، أن هذا الوضع "لا يتماشى مع تطلعاته"، في رسالة موجهة إلى إدارة "آليانس أرينا".

في المقابل، بايرن عزز صفوفه الدفاعية بالتعاقد مع بينيامين بافارد من شتوتغارت. وإلى جانب المدافع الفرنسي هناك محاولات حثيثة من قبل النادي الألماني للحصول على خدمات لوكاس هيرناندز مدافع أتلتيكو مدريد. وجميعها مؤشرات واضحة على أن حقبة بواتينغ البافارية قد تنتهي الصيف القادم.