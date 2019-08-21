جيرارد بيكه..رجل الأعمال "الأخطبوط" بقميص برشلونة

لا شك أن جيرارد بيكه من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الإسبانية في العقدين الأخيرة. هذا ما أثبته جليا بقائمة طويلة من ألقاب تتحدث عن نفسها بنفسها: بطل العالم، بطل أوروبا، بطل مسابقة دوري الأبطال أربع مرات، وبطولة الليغا الإسبانية 7 مرات، ورصيد بأكثر من خمسين هدفا كمدافع!

معروف عن جيرارد بيكه أيضا ذكاءه الفائق. ولا عجب في ذلك خاصة وأنه طفل لرجل أعمال ناجح وسيدة تشغل منصب مدير مستشفى إصابات العمود الفقري في العاصمة الكاتالونية مسقط رأسه. تزوج المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، لتكتمل الصورة المثالية إعلاميا ومجتمعيا. لكن كل هذا لا يكفي فلا بد من شهادة جامعية، فلم يجد لاعب كرة القدم مرّ من أفضل مدارس برشلونة، أفضل من جامعة هافارد الأمريكية للحصول على شهادة الماجيستر.

وما لا يعرفه الكثيرون عن جيرارد بيكه أن عمله كمدافع لدى نادي برشلونة، ما هو إلا هواية على ما يبدو، لأن عمله الحقيقي يركز في الحقيقة على انشاء امبراطورية اقتصادية ضخمة متعددة الأطراف والاختصاصات: شركة لألعاب الفيديو، وماركة مستقلة للنظارات الشمسية، مكتب للمزايدات الرياضية، إضافة لشركة عقارات ضخمة، إلى جانب شركة تملك حقوق بث منافسات بطولة "ديفيس كاب" لرياضة التنس، البطولة العريقة.

ولأن هذا لا يكفي، أنشأ بيكه شركة "كوسموس القابضة" التي استحوذ عبرها على غالبية أسهم نادي أندورا. تلك الإمارة التي لا تبعد سوى ساعتين سفر بالسيارة عن برشلونة على الحدود الفرنسية. ومنتصف عام 2019 أصبح بيكه مالكا لنادي أندورا الذي كان ينافس آنذاك في دوري الدرجة الخامسة. لكن وبفذل إصرار وذكاء بيكه قفز النادي اليوم إلى دوري الدرجة الثالثة. وحسب مالكه، "سوف يتم عزف نشيد دوري الأبطال قريبا في ملعب النادي". والملعب الذي يتحدث عنه بيكيه يقع في منطقة ايندكامب ويتسع لـ500 شخص، لكن رجل الأعمال بقميص المدافع يعد ببناء ملعب جديد لضم 1500 شخص. هذا الوعد أطلقه بيكه نهاية الموسم، وذلك بعد شراء نادٍ آخر يدعى "غيمانتش" واقع في منطقة مانريسا، بين برشلونة والإمارة أندورا. ويخطط بيكه في هذا النادي بتوسيع أكاديمية كرة قدم لإعداد وصقل الناشئين.

و.ب