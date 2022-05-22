 جيب كالينينغراد.. شوكة روسية نووية في ظهر أوروبا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

جيب كالينينغراد.. شوكة روسية نووية في ظهر أوروبا

تصاعد التوتر بين روسيا وليتوانيا عقب فرض الأخيرة لقيود على نقل البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي، التزاما بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. فما هو هذا الجيب؟ وما أهميته بالنسبة للدب الروسي؟

قطارات نقل البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي عبر ليتوانيا (21.06.2022)

بدأت ليتوانيا بمنع نقل البضائع المحظورة بالسكك الحديدية عبر أراضيها إلى جيب كالينينغراد الروسي، ما تسبب بأزمة مع موسكو.

مختارات

بدأت ليتوانيا – الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي - هذا الأسبوع (الاثنين 20 يونيو/ حزيران) منع نقل البضائع المحظورة بالسكك الحديدية عبر أراضيها إلى جيب كالينينغراد الروسي، المحظورة، تنفيذا لمنظومة العقوبات، التي فرضها التكتل على روسيا عقب غزوها العسكري لأوكرانيا.

ووفقا للعقوبات الأوروبية، فإن البضائع المحظورة تشمل الفحم والمعادن ومواد البناء، ما تسبب في حالة ذعر حيث أظهرت لقطات مصورة حالة من هوس الشراء في الأماكن المخصصة لشراء مواد البناء.

ومن جانبها، انتقدت  روسيا  الحظر الذي فرضته ليتوانيا وقالت إنه يحمل في طياته  "عداء صريحا"، مؤكدة على ضرورة رفع الحظر على الفور، فيما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه جرى أيضا منع نقل المواد الغذائية.

في المقابل، أكدت السلطات الليتوانية أنها تنفذ العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بما في ذلك منع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي من المرور عبر أراضيها إلى كالينينغراد.

كالينينغراد؟

يقع جيب كالينينغراد في أقصى شمال غرب روسيا ويعد معزولا، حيث لا يتمتع بأي حدود برية مشتركة مع روسيا، لكنه يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لها؛ نظرا لأنه يطل على ساحل بحر البلطيق ويقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسي.

ويحد جيب كالينينغراد ليتوانيا في الشمال والشرق وبولندا في الجنوب ويمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف كيلومتر مربع فيما يبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة وتحمل عاصمة الإقليم اسم كالينينغراد.

تعرف كالينينغراد بأنها مدينة الكهرمان حيث تذخر بكميات كبيرة من الكهرمان الخام

تعرف كالينينغراد بأنها مدينة الكهرمان حيث تذخر بكميات كبيرة من الكهرمان الخام

لماذا يعد كالينينغراد جزءا من روسيا؟

كان هذا الجيب في السابق جزءا من شرق مملكة بروسيا الألمانية السابقة، وعقب هزيمة ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية جرى التنازل عن هذا الجيب لصالح الاتحاد السوفيتي  في ذاك الوقت.

وعقب سيطرة الروسي عليه، تغير اسم المدينة الرئيسية في الجيب من "كونيغسبرغ" في بادي الأمر إبان الحكم الألماني إلى كالينينغراد فيما جرى إطلاق هذا الاسم على المنطقة بأسرها.

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبح جيب كالينينغراد جزاء من روسيا الاتحادية.

Karte Kaliningrad mit Litauen Belarus und Russland AR

صواريخ نووية وكهرمان

يعطي موقع جيب كالينينغراد الجغرافي أهمية استراتيجية وعسكرية لروسيا بفضل أنه يضم ميناء البلطيق الروسي الوحيد الذي يخلو من الجليد طوال العام على خلاف باقي الموانئ الروسية ويستضيف أيضا مقر أسطول بحر البلطيق الروسي.

تنشر روسيا صواريخ نووية في جيب كالينينغراد ما يجعلها في نطاق  استهداف كبرى عواصم التكتل الأوروبي.

ويشار إلى أن ليتوانيا وبولندا، البلدان اللذان يقعان على حدود جيب كالينينغراد، عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

ولا تتوقف أهمية كالينينغراد على النواحي العسكرية بل إن الجيب يحظى بأهمية تاريخية وأديبة فقد كان مسقط رأس الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كانط (أيضا: كانت)، الذي وُلد عام 1724 في مدينة كونيغسبرغ، حيث قضى معظم حياته في المدينة حتى وفاته بها ويعد رائدا في مجال النقد والتنوير.

كذلك يعد جيب كالينينغراد مركزا هاما في التجارة العالمية في الكهرمان أو ما يُعرف بحجر الحب حيث يذخر بحوالي 80 في المائة من احتياطيات الكهرمان في العالم.

بن رستله/م.ع

مشاهدة الفيديو 02:20

كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العقوبات

مختارات

عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا لم تقتصر على دول الجوار، وإنما امتد تأثير الحرب إلى جميع أنحاء العالم. فمع ارتفاع أسعار الطعام والوقود إلى معدلات غير مسبوقة، شهدت بعض الدول مظاهرات وأعمال شغب.  

مواضيع ذات صلة

A few hundred protesters gather during a demonstration against NATO membership outside the ruling Social Democrats party's office in Stockholm, Sweden, on May 14, 2022. Photo: Anders Wiklund / TT / code 10040

لماذا يرفض بعض شباب السويد الانضمام إلى الناتو؟ 22.05.2022

رغم أن غالبية الشباب في السويد يؤيد انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، إلا أن بعضهم يرفض فكرة الانضمام وخرجوا إلى الشوارع في احتجاجات، محذرين من أن قرار الانضمام جاء متسرعاً وإنه يتعين الحفاظ على حياد السويد.

HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

تدريبات كالينينغراد .. تقارير ترجح سعي روسيا لـ "تضخيم التهديدات" 05.05.2022

بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".

Ein Soldat mit G36 Gewehr steht beim deutschen Einsatzkontingent der Nato-Einsatzgruppe «Enhanced Forward Presence» (eFP).

هل ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا الحياد في أوروبا؟ 09.05.2022

لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟