 جيبوتي: هروب خطير إلى شبه الجزيرة العربية | العولمة 3000 | DW | 14.01.2023

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العولمة 3000

جيبوتي: هروب خطير إلى شبه الجزيرة العربية

تمثل شبه الجزيرة العربية أمل الرفاهية لكثيرين في إفريقيا وفيها فرص عمل ناجحة لأي شخص. ورغم خطورة الهروب إلى هناك، إلا أن هذا لا يمنع المهاجرين من ترك أوطناهم للجوء إليها.

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