جيبوتي: هروب خطير إلى شبه الجزيرة العربية

الفقر أم التنشئة والأصل؟ تساؤلات حول أسباب عنف رأس السنة في برلين

بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة تدور تساؤلات عن سير الأمور في الدولة الديمقراطية الدستورية من حيث القدرة على تطبيق القانون. إذ يرى البعض أنها ضعيفة على الأقل في برلين، بحسب ما يقول عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي.