جيبوتي: هروب خطير إلى شبه الجزيرة العربية

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تمثل شبه الجزيرة العربية أمل الرفاهية لكثيرين في إفريقيا وفيها فرص عمل ناجحة لأي شخص. ورغم خطورة الهروب إلى هناك، إلا أن هذا لا يمنع المهاجرين من ترك أوطناهم للجوء إليها.
بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة تدور تساؤلات عن سير الأمور في الدولة الديمقراطية الدستورية من حيث القدرة على تطبيق القانون. إذ يرى البعض أنها ضعيفة على الأقل في برلين، بحسب ما يقول عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي.
في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.
تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.
مبدأ حرية السفر والتنقل ركيزة أساسية لأوروبا. لكن السياسة الأمنية والعداء تجاه الأجانب والبطالة وجائحة كورونا والحرب الحالية في أوكرانيا تفرض باستمرار قواعد جديدة للهجرة.
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