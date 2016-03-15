جياني انفانتينو هورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل أعمال سويسري من مواليد بلدة بريغ غيليس في سويسرا، انتخب في فبراير 2016 ليشغل منصب رئيس الفيفا، وشغل سابقا منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

فاز السويسري جياني إنفانتينو بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ليخلف بذلك مواطنه العجوز جوزيف بلاتر الذي تولى الرئاسة 4 ولايات متتالية، منذ 1988 حتى الثاني من حزيران/يونيو 2016 حين اضطر إلى الاستقالة تحت وطأة فضائح الفساد التي ضربت أهم منظمة كروية في العالم. بدأ جياني انفانتينو (45 عاما) عمله في اليويفا منذ عام 2000. وكان شعار حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا هو: المضي بكرة القدم إلى الأمام.