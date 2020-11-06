جو بايدن وحسم سباق الرئاسة..كلّما اقترب منه تمنّع عليه

يلاحق المرشح الديمقراطي جو بايدن النصر بقوة، ومع مرور كل ساعة، يظهر أنه اقترب منه كثيرا وقد يقبض عليه، إلّا أن الأرقام إما تتباطأ أو تتوقف، وما ظهر في استطلاعات الرأي أنه سيكون فوزا كاسحا، يظهر في الواقع عسيرا للغاية دون استبعاد حظوظ الرئيس دوتالد ترامب التي وإن قلّت بشكل ملحوظ، إلّا أنها ما تزال قائمة.

ويمكن لبايدن الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه، وهو حاليا متقدم بحوالي 22 ألف صوت مع اقتراب عملية الفرز من نهايتها، لكنه يحتاج لـ40 ألف صوت كفارق لحسم الولاية، وإلّا فالسلطات ستطلب إعادة الفرز من جديد بما أن نسبة الفارق بين المرشحين لم تصل أو تتجاوز 0.5 في المئة.

وبالنظر إلى تقارب النتائج، لم تُعلِن أيّ وسيلة إعلام أمريكية بارزة فوز أحد المرشحين في بنسلفانيا الواقعة في الشمال الأمريكي الصناعي والتي تمنح 20 ناخباً كبيراً وكان ترامب فاز فيها عام 2016. وكان متوقّعًا اتّساع الفارق بين المرشّحَين مع تقدّم الفرز للأصوات المرسلة عبر البريد، إذ إنّ 80% منها تأتي لصالح بايدن.

وقد يزداد قلق بايدن في بنسلفانيا، مع الأمر الذي أصدره قاض في المحكمة العليا الفيدرالية بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع في الولاية التي وصلت بعد الثامنة مساء (توقيت الولاية) يوم الانتخابات، وبعدم فرزها مع بقية بطاقات الاقتراع.

جبهات متعددة

كما يمكن لبايدن الفوز بالرئاسة إن نال اثنتين من هاذين الولايات المتقدم فيها، أي جورجيا وأريزونا ونيفادا، إلّا أن الأولى تتجه إلى إعادة فرز الأصوات نظرا للفارق الضئيل بينه وبين ملاحقه، في حين لا تزال عملية الفرز بعيدة عن النهاية في أريزونا ونيفادا، والفارق المحقق فيهما لم يضمن له حتى الآن الحسم.

ودعا الرئيس ترامب منافسه بايدن بأنه "يجب (عليه) ألا يدّعي بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات. وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا:"إذ يمكنني أن أعلن فوزي أيضا، والاجراءات القانونية بدأت للتو".

ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الابيض، إلى غالبية من 270 صوتا في الهيئة الناخبة، فيما يحوز بايدن (ليل الجمعة السبت) على ما بين 253، أو 264 صوتا إذا ما جرى احتساب ولاية اريزونا لصالحه، في مقابل 214 صوتا لترامب.

وفي الوقت نفسه، لم يظهر ترامب أي مؤشر على استعداده للقبول بـ"الهزيمة"، وأوضح في بيان اليوم الجمعة أنه سيواصل التمسك بمزاعمه التي لم يقدم ما يدعمها، بشأن تزوير الانتخابات.

وأضاف في بيان أصدرته حملته "قلنا من البداية إنه يجب إحصاء كل صوت قانوني وعدم إحصاء الأصوات غير القانونية، لكننا واجهنا مقاومة لهذا المبدأ الأساسي من الديمقراطيين في كل منعطف".

وقال مات مورجان المستشار العام لحملة ترامب في بيان اليوم الجمعة إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا شابتها كلها مخالفات، وإن ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا.

وأضاف أن الحملة ستسعى لإعادة فرز الأصوات في جورجيا كما ستفعل في ويسكونسن التي فاز فيها بايدن بفارق يفوق 20 ألف صوت. وقال مركز إديسون للأبحاث إن إعادة الفرز لم تسفر من قبل عن تغيير نتيجة بهذا الفارق.

وأشار مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها الرئيس على نتائج الانتخابات.

وخيم شعور قاتم على الأجواء في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة حيث كان الرئيس يتابع شاشات التلفزيون ويتحدث لمستشاريه عبر الهاتف. وقال أحد المستشارين إن من الواضح أن السباق بدأ يميل ضد ترامب لكنه ليس مستعدا بعد للاعتراف بـ"الهزيمة".

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)