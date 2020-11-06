 جو بايدن وحسم سباق الرئاسة..كلّما اقترب منه تمنّع عليه | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2020

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سياسة واقتصاد

جو بايدن وحسم سباق الرئاسة..كلّما اقترب منه تمنّع عليه

منذ تجاوزه رقم 200 مجمعا انتخابيا، وجو بايدن يقترب من الرئاسة، خاصة بعد حسمه ولايات مهمة، ولم يتبق له الآن سوى ولايتين في أسوأ الأحوال. فمتى يبتسم له الانتصار؟ أم أن ترامب لم يخسر بعد؟

US Wahlen 2020 | Präsidentschaftswahlen in den USA - Joe Biden (Carolyn Kaster/AP/dpa/picture alliance)

بايدن عين على النصر وأخرى على الترقب

يلاحق المرشح الديمقراطي جو بايدن النصر بقوة، ومع مرور كل ساعة، يظهر أنه اقترب منه كثيرا وقد يقبض عليه، إلّا أن الأرقام إما تتباطأ أو تتوقف، وما ظهر في استطلاعات الرأي أنه سيكون فوزا كاسحا، يظهر في الواقع عسيرا للغاية دون استبعاد حظوظ الرئيس دوتالد ترامب التي وإن قلّت بشكل ملحوظ، إلّا أنها ما تزال قائمة.

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تاريخيا، تعدّ بنسلفانيا معقلا لا يرغب أيّ مرشح في الانتخابات الأمريكية بتجاوزه. الآن تظهر المعركة بين بايدن وترامب غاية في الشراسة، لكن إعلان النتيجة قد يتأخر لأيام في حال إعادة فرز الأصوات، وهو ما يحبذه ترامب.

خسرت حملة دونالد ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغن اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا. هل ذلك مناورة قانونية أم مجرد تخفيف لألم الهزيمة؟

معارك انتخابية ضارية جرت بين ترامب وبايدن في يوم الاقتراع، غير أن انتخابات 2020 تعرف تحديا خاصا هو تضاعف أصوات البريد، التي ينظر لها كل مرّشح بشكل مختلف. وهناك توقعات بأن تحدد أصوات البريد الفائز بسباق الرئاسة.

ويمكن لبايدن الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض في حال حُسمت نتائج ولاية بنسلفانيا لصالحه، وهو حاليا متقدم بحوالي 22 ألف صوت مع اقتراب عملية الفرز من نهايتها، لكنه يحتاج لـ40 ألف صوت كفارق لحسم الولاية، وإلّا فالسلطات ستطلب إعادة الفرز من جديد بما أن نسبة الفارق بين المرشحين لم تصل أو تتجاوز 0.5 في المئة.

وبالنظر إلى تقارب النتائج، لم تُعلِن أيّ وسيلة إعلام أمريكية بارزة فوز أحد المرشحين في بنسلفانيا الواقعة في الشمال الأمريكي الصناعي والتي تمنح 20 ناخباً كبيراً وكان ترامب فاز فيها عام 2016. وكان متوقّعًا اتّساع الفارق بين المرشّحَين مع تقدّم الفرز للأصوات المرسلة عبر البريد، إذ إنّ 80% منها تأتي لصالح بايدن.

وقد يزداد قلق بايدن في بنسلفانيا، مع الأمر الذي أصدره قاض في المحكمة العليا الفيدرالية بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع في الولاية التي وصلت بعد الثامنة مساء (توقيت الولاية) يوم الانتخابات، وبعدم فرزها مع بقية بطاقات الاقتراع. 

جبهات متعددة 

كما يمكن لبايدن الفوز بالرئاسة إن نال اثنتين من هاذين الولايات المتقدم فيها، أي جورجيا وأريزونا ونيفادا، إلّا أن الأولى تتجه إلى إعادة فرز الأصوات نظرا للفارق الضئيل بينه وبين ملاحقه، في حين لا تزال عملية الفرز بعيدة عن النهاية في أريزونا ونيفادا، والفارق المحقق فيهما لم يضمن له حتى الآن الحسم.

ودعا الرئيس ترامب منافسه بايدن بأنه "يجب (عليه) ألا يدّعي بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات. وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا:"إذ يمكنني أن أعلن فوزي أيضا، والاجراءات القانونية بدأت للتو".

ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الابيض، إلى غالبية من 270 صوتا في الهيئة الناخبة، فيما يحوز بايدن (ليل الجمعة السبت) على ما بين 253، أو 264 صوتا إذا ما جرى احتساب ولاية اريزونا لصالحه، في مقابل 214 صوتا لترامب.

وفي الوقت نفسه، لم يظهر ترامب أي مؤشر على استعداده للقبول بـ"الهزيمة"، وأوضح في بيان اليوم الجمعة أنه سيواصل التمسك بمزاعمه التي لم يقدم ما يدعمها، بشأن تزوير الانتخابات.

وأضاف في بيان أصدرته حملته "قلنا من البداية إنه يجب إحصاء كل صوت قانوني وعدم إحصاء الأصوات غير القانونية، لكننا واجهنا مقاومة لهذا المبدأ الأساسي من الديمقراطيين في كل منعطف".

وقال مات مورجان المستشار العام لحملة ترامب في بيان اليوم الجمعة إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا شابتها كلها مخالفات، وإن ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا.

وأضاف أن الحملة ستسعى لإعادة فرز الأصوات في جورجيا كما ستفعل في ويسكونسن التي فاز فيها بايدن بفارق يفوق 20 ألف صوت. وقال مركز إديسون للأبحاث إن إعادة الفرز لم تسفر من قبل عن تغيير نتيجة بهذا الفارق.

وأشار مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها الرئيس على نتائج الانتخابات.

وخيم شعور قاتم على الأجواء في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة حيث كان الرئيس يتابع شاشات التلفزيون ويتحدث لمستشاريه عبر الهاتف. وقال أحد المستشارين إن من الواضح أن السباق بدأ يميل ضد ترامب لكنه ليس مستعدا بعد للاعتراف بـ"الهزيمة".

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)  

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