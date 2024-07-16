جو بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" دونالد ترامب

في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية أقرّ الرئيس الأمريكي بأنه ارتكب "خطأ" بدعوته قبل أيام من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص "لاستهداف" منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

على الرغم من دعواته الأخيرة للوحدة وضبط النفس في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين (15 تموز/يوليو 2024) لاتهام منافسه الجمهوري بتبني لهجة تحريضية.

وقال بايدن للمذيع ليستر هولت بشبكة "إن بي سي"، بعد يومين من إصابة ترامب في حادث إطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا إن ترامب "يتحدث عن أنه سوف يكون هناك حمام دماء في حال خسارته".

وأكد بايدن، الذي أكد في أعقاب الهجوم على الحاجة "لخفض حدة سياساتنا"، إن لهجة ترامب، وليس لهجته هي التي أشعلت الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف بايدن في إشارة إلى تصريحات سابقة لترامب: "لست أنا من قال إنني أريد أن أكون ديكتاتوراً يوماً ما". وأوضح: "لست أنا الشخص الذين رفض القبول بنتائج الانتخابات. لست أنا الشخص الذي قال إنه لن يقبل بنتيجة هذه الانتخابات تلقائياً".

واتهم بعض أشرس مؤيدي ترامب بايدن بأنه مسؤول جزئياً عن الهجوم بسبب لهجته. ووصف بايدن منافسه أكثر من مرة بالتهديد الوجودي للديمقراطية.

وأقر الرئيس الأمريكي في المقابلة التلفزيونية الإثنين بأنّه ارتكب "خطأ" بإطلاقه قبل أيام من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص دعوة "لاستهداف" منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان بايدن قال في الثامن من تمّوز/يوليو أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية "لقد حان الوقت لاستهداف ترامب".

وقال بايدن: "كان خطأ أن استخدم تلك الكلمة". وأضاف "أردت أن أقول: ركزوا عليه، على ما يفعله، على إجراءاته، وعلى عدد الأكاذيب التي قالها خلال المناظرة".

رد فعل صادم للأمريكيين على محاولة اغتيال دونالد ترامب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين الدفاع عن قراره المضي في السباق الرئاسي رغم تقدّمه في السن، مؤكداً للمشككين بقدراته الذهنية أن "حدّتي العقلية جيدة جداً". لكن الرئيس الديموقراطي أقرّ بـ"مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره. وقال "أفهم لماذا الناس يقولون +يا إلهي، عمره 81 عاماً. كيف سيكون عندما يبلغ 83 أو 84 عاماً؟+. هذا سؤال مشروع".

لكن بايدن أكد أن فرق السنّ بينه وبين منافسه ضئيل. وقال "أنا مسن، لكنني أسنّ من ترامب بثلاث سنوات فقط، هذا أولاً. ثانياً، إنّ حدّتي العقليّة جيّدة للغاية".

وأكد بايدن عزمه على أن يخوض "في أيلول/سبتمبر" المقبل مناظرة ثانية مع منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب بعد مناظرتهما الأولى التي جرت في نهاية حزيران/يونيو وكان أداؤه فيها كارثياً.

وكانت الحملتان الانتخابيتان لبايدن وترامب اتّفقتا على تنظيم مناظرتين بينهما، جرت أولاهما في أتلانتا في حزيران/يونيو وكان أداء بايدن فيها كارثياً. وإثر تلك المناظرة تساءل كثيرون عمّا إذا بايدن سيعيد الكرّة وسط مطالبة أعداد متزايدة من الديموقراطيين بانسحاب من السباق الرئاسي.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)