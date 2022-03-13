 جوهرة معمارية: متحف ريفرسايد | يوروماكس | DW | 13.03.2022

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يوروماكس

جوهرة معمارية: متحف ريفرسايد

متحف ريفرسايد في غلاسكو الإسكتلندية يعد تحفة معمارية بمعنى الكلمة. المبنى الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد يبرز بسبب واجهته المضلعة والمتعرجة. والتي يفترض أنها ترمز إلى علاقة نهر كلايد والمدينة.

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