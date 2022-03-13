جوهرة معمارية: متحف ريفرسايد

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متحف ريفرسايد في غلاسكو الإسكتلندية يعد تحفة معمارية بمعنى الكلمة. المبنى الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد يبرز بسبب واجهته المضلعة والمتعرجة. والتي يفترض أنها ترمز إلى علاقة نهر كلايد والمدينة.
تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
تظاهر عشرات الآلاف في غلاسكو ومدن أخرى حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً. ويتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
مباشرة بعد قمة روما لمجموعة العشرين، ينطلق في غلاسكو مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي ينظر إليه من قبل الخبراء والنشطاء على أنه فرصة "اللحظات الأخيرة" قبل تطور كارثي قد يشهده كوكب الأرض. ومع ذلك تبقى الانتظارات ضعيفة.
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