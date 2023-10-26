 جوهرة بايرن ميونيخ يُسيل لُعاب عمالقة إنجلترا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.10.2023

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رياضة

جوهرة بايرن ميونيخ يُسيل لُعاب عمالقة إنجلترا

كشفت تقارير صحفية أن اسم جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ مطروح بقوة على طاولة ليفربول ومانشستر سيتي. الموهوب الألماني ينشر كل أسبوع نقريبا سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر. فيما يتمسك الفريق البافاري بقوة بجوهرته الكروية.

يُعد موسيالا مُستقبل الكرة الألمانية، حسب مراقبين.

لا يتوقف موسيالا عن تقديم مستويات رائعة مع بايرن ميونيخ، أرشيف.

في وقت وجيز للغاية، نجح جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ في أن يفرض اسمه كواحد من أكثر اللاعبين الشباب تميزا في عالم كرة القدم. ويتمتع الدولي الألماني بموهبة كبيرة للغاية فوق المستطيل الأخضر تُخول له تغيير كفة أي مباراة في لحظات.

ويبدو أن موهبة جمال موسيالا تُسيل لُعاب الكثير من الأندية الإنجليزية الكبيرة، والتي تستعد لفتح خزائنها بسخاء كبير، من أجل الظفر بخدمات موسيالا في أقرب وقت ممكن.

مختارات

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" أن فريقي ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان بقوة للحصول على خدمات جمال موسيالا، بعد الأداء الكبير الذي يقدم صاحب الـ 20 عاما مع الفريق البافاري في مختلف المنافسات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يورغن كلوب مدرب ليفربول مهتم للغاية بالتوقيع مع جمال موسيالا. وأضافت أن كلوب يستكشف حاليا الخيارات المتاحة، لاسيما في حال قرر محمد صلاح مغادرة "الريدز"، واللعب في الدوري السعودي.

وأردفت أن من بين الخيارات المناسبة أمام يورغن كلوب لتعويض صلاح المحتمل هناك اسم نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا.

وأفادت "ذا صن" أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يرغب بدوره في ضم جمال موسيالا قريبا، من أجل تقوية تشكيلة فريقه بشكل أكبر، ومواصلة حصد كل الألقاب الممكنة.

ولن تكون مهمة الأندية الإنجليزية سهلة في الحصول على خدمات جمال موسيالا، إذ يعد الموهوب الألماني أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة بايرن ميونيخ، ويعول عليه كثيرا مدرب الفريق توماس توخل.

يشار إلى أن جمال موسيالا، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف 2026. وتبلغ القيمة السوقية للدولي الألماني حاليا 110 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بالشؤون الرياضية.

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جودي بيلنغهام (19 عاما)

    أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


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