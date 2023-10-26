جوهرة بايرن ميونيخ يُسيل لُعاب عمالقة إنجلترا

في وقت وجيز للغاية، نجح جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ في أن يفرض اسمه كواحد من أكثر اللاعبين الشباب تميزا في عالم كرة القدم. ويتمتع الدولي الألماني بموهبة كبيرة للغاية فوق المستطيل الأخضر تُخول له تغيير كفة أي مباراة في لحظات.

ويبدو أن موهبة جمال موسيالا تُسيل لُعاب الكثير من الأندية الإنجليزية الكبيرة، والتي تستعد لفتح خزائنها بسخاء كبير، من أجل الظفر بخدمات موسيالا في أقرب وقت ممكن.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" أن فريقي ليفربول ومانشستر سيتي يتنافسان بقوة للحصول على خدمات جمال موسيالا، بعد الأداء الكبير الذي يقدم صاحب الـ 20 عاما مع الفريق البافاري في مختلف المنافسات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يورغن كلوب مدرب ليفربول مهتم للغاية بالتوقيع مع جمال موسيالا. وأضافت أن كلوب يستكشف حاليا الخيارات المتاحة، لاسيما في حال قرر محمد صلاح مغادرة "الريدز"، واللعب في الدوري السعودي.

وأردفت أن من بين الخيارات المناسبة أمام يورغن كلوب لتعويض صلاح المحتمل هناك اسم نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا.

وأفادت "ذا صن" أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يرغب بدوره في ضم جمال موسيالا قريبا، من أجل تقوية تشكيلة فريقه بشكل أكبر، ومواصلة حصد كل الألقاب الممكنة.

ولن تكون مهمة الأندية الإنجليزية سهلة في الحصول على خدمات جمال موسيالا، إذ يعد الموهوب الألماني أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة بايرن ميونيخ، ويعول عليه كثيرا مدرب الفريق توماس توخل.

يشار إلى أن جمال موسيالا، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف 2026. وتبلغ القيمة السوقية للدولي الألماني حاليا 110 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بالشؤون الرياضية.