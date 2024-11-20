"جوهرة" ألمانيا تلمع في أعين بايرن ميونيخ!

يبدو أن فريق بايرن ميونيخ عاقد العزم على ضم واحد من أبرز نجوم كرة القدم حاليا. الفريق البافاري مستعد لفتح خزائنه بسخاء كبير، ويعتقد أنه قادر على حسم صفقة نجم باير ليفركوزن، الذي يُسيل لُعاب أندية أوروبية عملاقة.

كشفت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن إدارة بايرن ميونيخ بدأت تُعد قائمة للاعبين، الذين ترغب في التعاقد معهم بداية من الموسم القادم. وأضافت أن الهدف الأول للفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة هو فلوريان فيرتز.

ويُعد فلوريان فيرتز (21 عاما) نجم فريق باير ليفركوزن الأول ودون منازع، إذ ساعد فريقه في الموسم الماضي في التتويج بثنائية تاريخية (لقب الدوري وكأس ألمانيا)، ومن دون تجرع مرارة الهزيمة محليا طيلة الموسم الماضي.

ولفتت "شبورت بيلد" أن إدارة بايرن ميونيخ واثقة من أن فلوريان فيرتز سيوافق على فكرة الانتقال إلى الفريق البافاري بداية من الموسم القادم. وأردفت أن إدارة باير ليفركوزن تُفضل أن ينتقل نجمها الأول إلى فريق خارج ألمانيا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت في وقت سابق أن ريال مدريد مهتم جدا بخدمات الدولي الألماني فلوريان فيرتز، لاسيما وأن مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو مُرشح بدوره لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم القادم، وهو ما قد يساهم في انتقال فيرتز إلى النادي الملكي.

هل ينجح بايرن ميونيخ في الجمع بين الثنائي الناري؟ صورة من: Maximilian Koch/picture alliance

وأوضحت "شبورت بيلد" أن بايرن ميونيخ يشعر أن فرصته لضم فلوريان فيرتز كبيرة جدا. وأردفت أن الفريق البافاري يعمل حاليا على تمديد عقد نجمه جمال موسيالا، من أجل إقناع فيرتز بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، وتشكيل ثنائي قوي مع موسيالا.

وفي نفس السياق، أوضح موقع "شبورت" الألماني أن إدارة بايرن ميونيخ تواصلت مع محيط فلوريان فيرتز. وأضافت أن الفريق البافاري مستعد لدفع أكثر من 100 مليون يورو لضم النجم الألماني الواعد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يُشار إلى أن "جوهرة" ألمانيا فلوريان فيرتز يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن بعقد يمتد حتى صيف 2027. وتبلغ القيمة السوقية للنجم الألماني حوالي 130 مليون يورو. ولا يُمانع باير ليفركوزن بيع نجمه الأول فيرتز لكنه يريد الحصول على مبلغ 150 مليون يورو، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية مختلفة.