جوهانسبيرغ: محاولة لوقف انتشار العدوى

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متحور أوميكرون سبب ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات، وخاصة في جنوب أفريقيا، حيث جرى اكتشافه للمرة الأولى. عمدة شابة في مدينة جوهانسبيرغ تعمل جاهدة للحيلولة دون تفاقم وضع الجائحة هناك.
تستعد ألمانيا لتشديد القيود الصحية للوقاية من متحور أوميكرون شديد العدوى، ويأتي ذلك عقب تحذيرات من خطر مواجهة "بعد جديد" لانتشار العدوى بسبب هذا المتحور، الذي ينتشر بشكل سريع و"مثير للقلق للغاية" حتى بين المطعمين.
يلتقي اليوم رؤساء حكومات الولايات الألمانية لمناقشة تطور أوضاع فيروس كورونا في البلاد خاصة مع تصاعد حالات الإصابة بشكل متسارع، فيما يتوقع أن يتم تشديد الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة للحد من انتشار العدوى.
في وقت تتسابق فيه دول العالم لإيجاد طرق لمنع انتشاره السريع كشفت دراسة بريطانية جديدة أن متحور أوميكرون قد يكون أقل فاعلية من المتحورات الأخرى في مهاجمة الرئتين رغم قدرته الكبيرة على تجنب الأجسام المناعية.
يثير المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" مخاوف عالمية، فهو مُعدٍ لدرجة أن مئات الآلاف قد يصابون به يومياً. خبراء ألمان بارزون يطالبون الساسة بالتحرك بحزم وعلى الفور للحد من الضرر!
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