جوهانسبيرغ: محاولة لوقف انتشار العدوى

لمواجهة خطر "أوميكرون".. ألمانيا تستعد لفرض مزيد من القيود

تستعد ألمانيا لتشديد القيود الصحية للوقاية من متحور أوميكرون شديد العدوى، ويأتي ذلك عقب تحذيرات من خطر مواجهة "بعد جديد" لانتشار العدوى بسبب هذا المتحور، الذي ينتشر بشكل سريع و"مثير للقلق للغاية" حتى بين المطعمين.