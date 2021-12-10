 جوهانسبيرغ: محاولة لوقف انتشار العدوى | مراسلون حول العالم | DW | 24.12.2021

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مراسلون حول العالم

جوهانسبيرغ: محاولة لوقف انتشار العدوى

متحور أوميكرون سبب ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات، وخاصة في جنوب أفريقيا، حيث جرى اكتشافه للمرة الأولى. عمدة شابة في مدينة جوهانسبيرغ تعمل جاهدة للحيلولة دون تفاقم وضع الجائحة هناك.

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