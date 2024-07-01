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ثقافةجنوب أفريقيا

جوهانسبورغ - مدينة جذب ثقافي

١٤ يوليو ٢٠٢٤

تستكشف سلسلتنا الجديدة "الفن الإفريقي المعاصر" العواصم الإبداعية في القارة السمراء. الحلقة الأولى من جوهانسبورغ، حيث يبحث فنانون عن هوية إفريقية معاصرة دون تجاهل تاريخ جنوب أفريقيا المؤلم.

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Arts Unveiled | Art.See.Africa
صورة من: DW

يشهد الفن الإفريقي المعاصر ازدهاراً وقد أحدث ضجة  في المعارض الفنية الدولية والبيناليات وفي المتاحف والمعارض الغربية. كما تطورت الآن مراكز فنية محلية مثيرة في القارة الإفريقية.

 

Arts Unveiled | Art.See.Africa
صورة من: DW

 

 

سلسلتنا الجديدة المكونة من ستة أجزاء حول الثقافة الإفريقية المعاصرة ستأخذ المشاهدين في رحلة إلى ستة أماكن تتميز بإنتاج الفن الإفريقي المعاصر جنوبي الصحراء الكبرى، يديرها أفارقة يتمتعون بنظرة ثاقبة على إبداع فنانات وفنانين القارة السمراء ممن يبحثون عن هوية للإبداع الإفريقي المعاصر.

 

Arts Unveiled | Art.See.Africa
صورة من: DW

 

محطتنا الأولى ستكون جوهانسبورج التي كانت ذات يوم مدينة تعدين الذهب، والتي أصبح فيها مشهد فني نابض بالحياة. برفقة الفنانة "ليدي سكولي" نستكشف المنطقة الإبداعية في "مابونينج" ومتحف "ويتس" الشهير للفنون. ونلتقي بفنان الشارع "دبونغز" الذي يناصر بقوة المرأة الإفريقية عبر جدارياته الضخمة، كما نرافق المصور "جابولاني دلاميني" في إحدى ورش التصوير الفوتوغرافي التي أقامها مع المواهب الشابة، ونكتشف كيف أن إرث الفصل العنصري لا يزال يؤثر على العديد من الفنانين المعاصرين كالرسام "بلسينغ نجوبيني".

Arts Unveiled | Art.See.Africa
صورة من: DW

كما تقدم لنا النحاتة "نانديفا مناتمبو" وفنانة الوسائط المتعددة "تشيبيسو موروبا" نظرة ثاقبة على منحوتاتهما وصورهما المستلهمة من الأساطير والحيوانات. رحلة عبر المشهد الفني النشط في جوهانسبورج، والذي يواجه بشكل متكرر الفصول المظلمة من تاريخ جنوب إفريقيا.

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