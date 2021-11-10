تولى جون كيري منصب وزير الخارجية الأمريكي من عام 2013 ولغاية 2017. يعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران أبرز إنجازاته خلال فترة توليه هذه المنصب الذي انتهى مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.

جون كيري من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1943. درس المحاماة ومارسها من 1979 ولغاية 1982. خاض معترك العمل السياسي وكان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1985 حتى 2013. كما خاض في عام 2004 الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي أمام جورج دبليو بوش وخسرها. وقد خلفه في منصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون.