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جون كيري

تولى جون كيري منصب وزير الخارجية الأمريكي من عام 2013 ولغاية 2017. يعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران أبرز إنجازاته خلال فترة توليه هذه المنصب الذي انتهى مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.

جون كيري من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1943. درس المحاماة ومارسها من 1979 ولغاية 1982. خاض معترك العمل السياسي وكان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1985 حتى 2013. كما خاض في عام 2004 الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي أمام جورج دبليو بوش وخسرها. وقد خلفه في منصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

Demonstrierende ziehen mit Flaggen und Schildern durch die Straßen von Glasgow. Zeitgleich ringen bei der UN-Klimakonferenz COP26 rund 200 Staaten über zwei Wochen hinweg darum, wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die derzeitigen Pläne der Staaten reichen bei weitem nicht aus, um die verheerende Folgen einer deutlich stärkeren Erderwärmung abzuwenden. +++ dpa-Bildfunk +++

رسالة لقمة المناخ.. اتفاق أمريكي صيني لخفض الانبعاثات 10.11.2021

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
NEW YORK, NY - OCTOBER 30: 47th Vice President of the United States Joe Biden and Former Deputy Secretary of State Antony Blinken attend the National Committee On American Foreign Policy 2017 Gala Awards Dinner on October 30, 2017 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for National Committee on American Foreign Policy )

بايدن يختار المزيد من السياسيين المخضرمين لإدارته المستقبلية 23.11.2020

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن أنه سيتم تعيين الدبلوماسي المخضرم ومسؤول الأمن القومي أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وذلك إلى جانب الإعلان عن مناصب رئيسية أخرى في السياسة الخارجية والمناخ وغيرها.

لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 17.02.2018

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، لقاء بدا ودياً بين صديقين قديمين. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أحد أبرز الحاضرين في المؤتمر. لافروف وصف المزاعم الأمريكية بشأن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية بـ" الثرثرة"

Jordan's King Abdullah (R) meets with U.S. Secretary of State John Kerry (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) at the Royal Palace in Amman November 13, 2014. REUTERS/Yousef Allan/Royal Palace/Handout via Reuters (JORDAN - Tags: POLITICS ROYALS) ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

تقارير: نتنياهو رفض خطة سلام أمريكية بقمة سرية بالأردن حضرها السيسي 19.02.2017

كشفت صحيفة أن نتنياهو رفض خطة سلام أمريكية بقمة سرية بالأردن حضرها السيسي. هذا فيما أكد العاهل الأردني أن حل الدولتين هو "الحل الوحيد" لإنهاء الصراع، وشددت مصر على حل الدولتين كأساس للسلام دون أية مواءمات أو مزايدات.
20.1.2016 *** U.S. Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov walk to their seats for a meeting about Syria, in Zurich, Switzerland, January 20, 2016. REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool SEARCH ALEPPO TIMELINE FOR THIS STORY

كيري يحث إدارة ترامب على المشاركة بمحادثات أستانا 17.01.2017

حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الإدارة الأميركية الجديدة على المشاركة في محادثات السلام المقررة في أستانا في كازاخستان بعد أيام، متوقعا تغييرا في المواقف من النزاع السوري خلال الأشهر المقبلة.
11.01.2017 +++ US President-elect Donald Trump speaks during a press conference January 11, 2017 at Trump Tower in New York. Trump held his first news conference in nearly six months Wednesday, amid explosive allegations over his ties to Russia, a little more than a week before his inauguration. / AFP / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

أوروبا تتوحد خلف ميركل بعد تصريحات ترامب "غير اللائقة" 16.01.2017

لم يقتصر الرد على تصريحات ترامب حول الاتحاد الأوروبي وميركل على المسؤولين الأوروبيين، بل تعداهم إلى واشنطن نفسها. إذ ندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ "تصريحات ترامب غير اللائقة حول المستشارة الشجاعة" أنغيلا ميركل.
January 15, 2017*** French President Francois Hollande (R) shakes hands with French Minister of Foreign Affairs Jean-Marc Ayrault as they arrive for the Mideast peace conference in Paris on January 15, 2017. Foreign ministers and representatives from around 70 countries are seeking to revive the moribund Israeli-Palestinian peace process, which could be dealt a further blow if Trump implements a campaign pledge to recognise Jerusalem as Israel's capital. / AFP / POOL / bertrand GUAY (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

اختتام مؤتمر باريس حول الشرق الأوسط بتبني حل الدولتين 15.01.2017

دعا البيان الصادر في ختام مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط، إلى تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفيما رحب الجانب الفلسطيني بالمؤتمر، وصفه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنه "منفصل عن الواقع" .
ARCHIV - Die israelische Siedlung Al-Karmel südlich von Hebron im Westjordanland, aufgenommen am 08.07.2013. Obwohl Israel offiziell die Zwei-Staatenlösung für den Konflikt mit den Palästinensern will, geht der Siedlungsbau weiter. Foto: EPA/ABED AL HASHLAMOUN dpa (zu dpa Israel ignoriert Warnungen und kündigt neue Siedlerwohnungen an vom 10.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

سياسيون ألمان يحذرون إسرائيل من الرجوع عن "حل الدولتين" 30.12.2016

جدد سياسيون حكوميون ومعارضون ألمان التأكيد على أن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط. وانتقدوا سياسة بناء المستوطنات، مؤيدين وزير الخارجية الأميريكية جون كيري، الذي أنَّبته بريطانيا الجمعة.

28.12.2016 *** Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech in his office in his Jerusalem office December 28, 2016. REUTERS/Baz Ratner

نتانياهو يندد بخطاب كيري "المنحاز" ضد إسرائيل 29.12.2016

بعد خطاب ناري عرض فيه جون كيري تصوره لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع التشبث بحلّ الدولتين، يطلق نتانياهو تصريحات غاضبة ومصر والأردن وفرنسا ترحب.

28.12.2016 *** WASHINGTON, DC - DECEMBER 28: U.S. Secretary of State John Kerry delivers a speech on Middle East peace at The U.S. Department of State on December 28, 2016 in Washington, D.C. (Photo by Zach Gibson/Getty Images)

مسائية DW- كيري: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية 28.12.2016

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، مؤكدا أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد للسلام". وجاء رد رئيس الوزراء الإسرائيلي سريعا على كيري إذ اتهمه بالتحيز ضد إسرائيل.

Syrien Flüchtende aus dem östlichen Aleppo (Reuters/Sana)

الحرب تدخل طورا جديدا ـ معاناة سكان حلب المدمرة تتفاقم 08.12.2016

المئات من المدنيين يغادرون حلب المدمرة بحثا عن ملجأ، ومنظمات إغاثة تساهم في إجلاء آخرين، فيما تدعو المعارضة لوقف لإطلاق النار يتيح خروج المدنيين. وتشير القوى الكبرى على أنها على وشك التوصل لتفاهم بشأن حلب رغم الشكوك.

05.12.2016 *** People carry their belongings as they flee Kadi Askar area towards the Bustan al-Qasr neighbourhood, in rebel-held besieged Kadi Askar area of Aleppo, Syria December 5, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail

قوات النظام السوري تسيطر على خمسة أحياء جديدة في شرق حلب 06.12.2016

تتقدم قوات النظام السوري بسرعة في حلب، حيث أعلنت عن سيطرتها على خمسة أحياء جديدة في المدينة بينها حي الشعار الإستراتيجي. من جهته نفى جون كيري رفض واشنطن عقد لقاء مع روسيا لبحث خطة خروج مقاتلي المعارضة السورية من حلب.

05.12.2016 US-Außenminister John Kerry spricht bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am 05.12.2016 im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

كيري يحذر في أوروبا من المخاوف المسيطرة على السياسات الغربية 06.12.2016

اختار وزير الخارجية الأمريكية جون كيري برلين وبروكسل كمحطات لجولته الوداعية لأوروبا. وفي ألمانيا القلقلة من فوز الجمهوري ترامب ترامب شدد كيري على ضرورة تعميق العلاقات بين أوروبا ودول الأطلسي.

05.12.201 US-Außenminister John Kerry (l) erhält von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Bundesverdienstkreuz am 05.12.2016 im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا تشيد بجون كيري وتمنحه وسام الاستحقاق 05.12.2016

أشاد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بوزير الخارجية الأمريكي المنصرف جون كيري واصفا إياه بـ "الصديق الحق". كلام شتاينماير جاء بمناسبة منح كيري وسام الاستحقاق الألماني.
07.10.2015 **** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - FEBRUARY 18: Secretary of State John Kerry stands stands near a portrait of the first US Secretary of State Thomas Jefferson during a signing ceremony at the State Department February 18, 2015 in Washington, DC. Secretary Kerry and EPA Administrator Gina McCarthy both signed the Agreement to Enhance Post Air Quality Monitoring and Action Overseas. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

كيرى يتسلم أرفع وسام ألماني في زيارته الوداعية لأوروبا 03.12.2016

اختار وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته جون كيري ألمانيا وبروكسل كمحطة أولى في زيارته الوداعية إلى أوروبا. ومن المقرر أن يتسلم كيرى أرفع الأوسمة الألمانية مطلع الأسبوع المقبل في برلين.

US Secretary of State John Kerry looks out at a frozen section of the Ross Sea beside the McMurdo Station in Antarctica on November 12, 2016. Kerry is travelling to Antarctica, New Zealand, Oman, the United Arab Emirates, Morocco and will attend the APEC summit in Peru later in the month. / AFP / POOL / Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

كيري: أمريكا ستسعى لتطبيق اتفاق المناخ قبل تولي ترامب الرئاسة 13.11.2016

بعد اختتام رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستفعل كل ما بوسعها لتطبيق اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي قبل توّلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً.
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