يعد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب، بولتون أهم المحرضين على الحرب وتغيير الأنظمة المعادية لسياسات واشنطن في كوبا وإيران وفنرويلا وغيرها. غير أن آخر محاولاته لشن حرب ضد إيران باءت بالفشل وجلبت له الخيبة.

جون بولتون سياسي أمريكي محافظ وجامح تولى مناصب عديدة آخرها مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي. وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن تولى بولتون المعروف باحتقاره للقوانين والمنظمات الدولية منصب نائب وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي رغم معارضة شديدة من الكونغرس آنذاك. وقد مكنه ذلك من تحريك وتنفيذ الكثير من أفكاره اليمنية المتعلقة بفرض العقوبات الاقتصادية والتدخلات العسكرية الرامية إلى أسقاط أنظمة حكم تعتبرها واشنطن حجر عثرة في تحقيق أهدافها.