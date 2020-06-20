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جون بولتون

يعد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب، بولتون أهم المحرضين على الحرب وتغيير الأنظمة المعادية لسياسات واشنطن في كوبا وإيران وفنرويلا وغيرها. غير أن آخر محاولاته لشن حرب ضد إيران باءت بالفشل وجلبت له الخيبة.

جون بولتون سياسي أمريكي محافظ وجامح تولى مناصب عديدة آخرها مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي. وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن تولى بولتون المعروف باحتقاره للقوانين والمنظمات الدولية منصب نائب وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي رغم معارضة شديدة من الكونغرس آنذاك. وقد مكنه ذلك من تحريك وتنفيذ الكثير من أفكاره اليمنية المتعلقة بفرض العقوبات الاقتصادية والتدخلات العسكرية الرامية إلى أسقاط أنظمة حكم تعتبرها واشنطن حجر عثرة في تحقيق أهدافها.

FILE PHOTO: Former U.S. national security advisor John Bolton speaks during his lecture at Duke University in Durham, North Carolina, U.S. February 17, 2020. REUTERS/Jonathan Drake/File Photo

قاض أميركي يرفض منع نشر كتاب بولتون وترامب يتوعد 20.06.2020

رد قاض فدرالي التماساً قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي توعد مستشاره السابق بدفع "ثمن باهظ".
National Security Advisor John R. Bolton listens while US President Donald Trump speaks to the press before a meeting with Hungary's Prime Minister Viktor Orban in the Oval Office of the White House on May 13, 2019, in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

مستشار ترامب السابق يتهمه بطلب مساعدة الصين للفوز بالانتخابات 18.06.2020

في توقيت حساس، وفي تصوير محرج لأحاديث دارت في الكواليس، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب بارتكاب أخطاء فادحة منها أنه طلب صراحة من الرئيس الصيني المساعدة في انتخابه لفترة ثانية.
U.S President Donald Trump (L) and John Bolton (R) , the new national security adviser attend a briefing from Senior Military Leadership in the Cabinet Room of the White House , on April 9, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

البيت الأبيض يلجأ للقضاء لوقف نشر مذكرات بولتون عن أسرار ترامب 17.06.2020

انتقل الخلاف بين إدارة ترامب ومستشاره السابق للأمن القومي بولتون إلى أروقة القضاء، مع إصرار الأخير على نشر مذكراته، وسعى البيت الأبيض لوقف نشر الكتاب الذي يُتوقّع أن يرسم صورة قاتمة عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.
FILE - In this July 8, 2019, file photo, national security adviser John Bolton speaks at the Christians United for Israel's annual summit, in Washington. A single paper copy in a nondescript envelope arrived at the White House on Dec. 30. Four weeks later, news of John Bolton’s book manuscript about his time as President Donald Trump’s national security adviser has exploded into public view, sending a jolt through the president’s impeachment trial. (AP Photo/Patrick Semansky, File) |

بولتون قلق من إمكانية عرقلة البيت الأبيض لنشر مذكراته 18.02.2020

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، من إمكانية عرقلة إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار مذكراته التي تكشف فصولا من تفاعله مع الرئيس بشأن فضيحة ما يسمى بـ"أوكرانيا غيت".
U.S President Donald Trump (L) and John Bolton (R) , the new national security adviser attend a briefing from Senior Military Leadership in the Cabinet Room of the White House , on April 9, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

البيت الأبيض يمنع نشر كتاب يتضمن "معلومات سرية" عن ترامب 29.01.2020

أعلن البيت الأبيض اعتراضه على نشر كتاب لجون بولتون يحتوي على "معلومات سرية" تتعلق بمحاكمة ترامب فيما يعرف بـ"فضيحة أوكرانيا". الرئيس الأمريكي شن هجوما عنيفا على بولتون معتبرا بأن نصائحه كانت ستؤدي إلى "حرب عالمية سادسة".
National Security Advisor John R. Bolton listens while US President Donald Trump speaks to the press before a meeting with Hungary's Prime Minister Viktor Orban in the Oval Office of the White House on May 13, 2019, in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

بولتون يؤكد ربط ترامب مساعدة أوكرانيا بالتحقيق بشأن بايدن 27.01.2020

يؤكد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مسودة كتاب أن ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا حتى تفتح تحقيقا بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، ما يزيد الضغط على الجمهوريين وسعيهم لإغلاق ملف عزل الرئيس.
U.S President Donald Trump (L) and John Bolton (R) , the new national security adviser attend a briefing from Senior Military Leadership in the Cabinet Room of the White House , on April 9, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

ترامب يصف مستشاره السابق جون بولتون بالـ"كارثة" 12.09.2019

لم ينتظر الرئيس الأميركي ترامب طويلا لتصفية حسابه مع جون بولتون. فبعد يوم من إقالته من منصبه كمستشار للأمن القومي وصف ترامب بولتون بالـ"كارثة" وأسلوبه بـ"المتعنت الفظ".
U.S. National security adviser John Bolton listens to question as speaks to the media after his talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia, Wednesday, June 27, 2018. A foreign affairs adviser to Russian President Vladimir Putin said Wednesday that Moscow and Washington have agreed on the date and location for a summit of Putin and U.S. President Donald Trump.Presidential adviser Yuri Ushakov made the announcement after a meeting in Moscow between Putin and U.S. National Security Adviser John Bolton. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

ترامب يقيل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي 10.09.2019

طلب ترامب من بولتون تقديم استقالته بسبب عدم موافقته على العديد من اقتراحات مستشاره للأمن القومي، فيما قالت وكالة أنباء بلومبرج إن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 12: National Security Advisor John Bolton (R) listens to U.S. President Donald Trump talk to reporters during a meeting of his cabinet in the Cabinet Room at the White House February 12, 2019 in Washington, DC. Trump said he was not happy about the compromise legislation agreed to by Republicans and Democrats that would prevent a new partial federal government shutdown but said he would accept the deal. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

بولتون يدعو بريطانيا لتشديد موقفها تجاه إيران وهواوي 11.08.2019

من المتوقع أن يدعو مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون بريطانيا إلى تشديد موقفها تجاه كل من إيران وشركة هواوي الصينية للاتصالات. يأتي ذلك في محاولة لاستعادة عافية العلاقات بعد تسلم بوريس جونسون رئاسة الوزراء.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 12: National Security Advisor John Bolton (R) listens to U.S. President Donald Trump talk to reporters during a meeting of his cabinet in the Cabinet Room at the White House February 12, 2019 in Washington, DC. Trump said he was not happy about the compromise legislation agreed to by Republicans and Democrats that would prevent a new partial federal government shutdown but said he would accept the deal. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

بولتون غاضب من "صمت" إيران بشأن عرض واشنطن 25.06.2019

ندد جون بولتون أحد أبرز صقور البيت الأبيض بصمت إيران تجاه عروض ترامب لإجراء مفاوضات "للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل"، بعد أن رفضت إيران التفاوض تحت التهديد.

23.06.2019, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu (r), Ministerpräsident von Israel, gibt John Bolton, Sicherheitsberater der USA, bei einer Pressekonferenz die Hand. Foto: Tsafrir Abayov/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

كواليس مشاورات أمنية "غير مسبوقة" بين روسيا وأمريكا وإسرائيل 24.06.2019

بحضور مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف تبدأ جتماعات غير مسبوقة على مدى يومين بالقدس تركز نقاشاتها على الشرق الأوسط.

FILE - In this Dec. 13, 2018 file photo, National Security Advisor John Bolton unveils the Trump Administration's Africa Strategy at the Heritage Foundation in Washington. The White House has sent Bolton on a mission to allay Israel's concerns about President Donald Trump's decision to withdraw U.S. troops from Syria. The pullout announced before Christmas was initially expected to be completed within weeks, but the timetable has slowed as the president acceded to requests from aides, allies and members of Congress for a more orderly drawdown. (AP Photo/Cliff Owen) |

بولتون يحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفن أمام سواحل الإمارات 29.05.2019

أتهم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إيران بالوقوف خلف الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في وقت سابق هذا الشهر، مشيرا إلى أن بلاده تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة.
HANDOUT - 09.05.2019, Ägypten, ---: Dieses von der US Navy zur Verfügung gestelltes Bild zeigt Begleitschiffe des Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Sueskanal vor der Küste von Ägypten. Das Pentagon verlegte den Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» und eine Bomberstaffel Richtung Iran und begründete dies damit, dass es Hinweise darauf habe, dass das Land Angriffe auf US-Truppen unternehmen könne. Am Freitag kündigte das Ministerium auch die Verlegung der «USS Arlington» und eines Patriot-Systems in die Region an. Foto: Mass Communication Specialist 3r/U.S. Navy/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

إيران تهدد السفن الأمريكية في الخليج وترامب سعيد بإرباك طهران 17.05.2019

تسعى إيران لإنقاذ الاتفاق النووي، بينما أطلق قائد بالحرس الثوري تهديدا ضد السفن الأمريكية في الخليج. وتتحدث أخبار عن خلافات داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع إيران، وأعرب ترامب عن سعادته في تسبب سياسته في "إرباك" لإيران.
PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

قائد بالحرس الثوري الإيراني: الوجود العسكري الأمريكي في الخليج "فرصة" 12.05.2019

ضمن التصعيد الإعلامي بين الطرفين هدد قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني بضرب القوات الأميركية "بالرأس" في حال إقدامها على خطوة ضد بلاده، فيما نقل عن قائد الحرس قوله إن "ما يفعله الأمريكيون حرب نفسية".

In this photo taken Dec. 16, 2011 and released by U.S. Navy, its aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) transits through the Pacific Ocean. Lincoln, underway on deployment to the 5th and 7th Fleet areas of responsibility, is changing homeports from Everett, Wash. to Norfolk, Va. following deployment for a periodic refueling complex overhaul, the navy said. (AP Photo/U.S. Navy, Mass Communication Specialist Seaman Zachary S. Welch)

واشنطن ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط لـ"ردع إيران" 06.05.2019

"رسالة واضحة لا لبس فيها"، بعثت بها واشنطن تجاه طهران، تتضمن إرسال حاملة طائرات وسربا من القاذفات إلى الشرق الأوسط. ورغم وضوح الرسالة إلا أن الولايات المتحدة "لا تعلن بذلك الحرب على إيران"، حسب جون بولتون.

President of Turkey and ruling Justice and Development (AK) Party chair Recep Tayyip Erdogan makes a speech during the AK Party's extended provincial heads meeting at party headquarters, in Ankara on December 6, 2018. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

أردوغان ينتقد مطالبة بولتون بحماية المقاتلين الأكراد 08.01.2019

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوات الكردية المسلحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوات الأميركية، وتزامن كلامه مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة.
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