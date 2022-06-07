 جونسون يفوز بتصويت على الثقة ويبقى في منصبه | DW الأخبار | DW | 07.06.2022

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DW الأخبار

جونسون يفوز بتصويت على الثقة ويبقى في منصبه

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي بات في موقع أضعف رغم احتفاظه بمنصبه بعد تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، يسعى الى طي صفحة الفضائح لينكب على معالجة مشكلات "مهمة" ورص صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.

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