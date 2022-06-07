جونسون يفوز بتصويت على الثقة ويبقى في منصبه

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يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي بات في موقع أضعف رغم احتفاظه بمنصبه بعد تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، يسعى الى طي صفحة الفضائح لينكب على معالجة مشكلات "مهمة" ورص صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.
أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتاً لحجب الثقة عنه في وقت لاحق الاثنين بعدما توفرت الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء هكذا تصويت. خطوة قد تشكل فرصة مهمة لجونسون لطي ملف مُجهد، لكنها أيضا قد تصبح أول خطوة لترك منصبه.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قبل غرامة فرضتها الشرطة بسبب انتهاك قواعد العزل العام لاحتواء تفشي كورونا في 2020. ويعني هذا أن الشرطة قررت أن جونسون انتهك القواعد التي وضعت للمواطنين أثناء فترة الجائحة.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
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