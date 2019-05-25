 جونسون يشترط تغير اتفاق بريكست لدفع فاتورة الخروج | أخبار | DW | 09.06.2019

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أخبار

جونسون يشترط تغير اتفاق بريكست لدفع فاتورة الخروج

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، وهو المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي، إنه سيرفض دفع "فاتورة انفصال" تبلغ قيمتها 39 مليار جنيه إسترليني ما لم يتم عرض شروط أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

Großbritannien Ex-Außenminister Boris Johnson (Reuters/A. Yates)

بات بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، من أكثر المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد إعلان تيريزا ماي تخليها عن رئاسة حزب المحافظين أول أمس الجمعة. وقد أعلن جونسون بوضوح أنه لن يتولى هذا المنصب في حال لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الشروط التي تمّ التوصل إليها في اتفاق بريكست مع ماي. وهدد بتعليق دفع 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها  للاتحاد الأوروبي فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطاً أفضل للخروج. جاء ذلك في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد (التاسع من يونيو/حزيران 2019). وقال جونسون للصحيفة البريطانية  في أول تصريح له منذ استقالة ماي إنّه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه".

مختارات

وأكد الاتحاد الأوروبي مراراً أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو/أيار من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر.

وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق. ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكنّ الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي.

والجمعة قدّمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنّها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفاً لها بحلول أواخر تموز/يوليو. وفي المملكة المتحدة، يتولّى منصب رئاسة الوزراء تلقائياً رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان.

وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما خياران مطروحان في خضمّ السباق لخلافة ماي.

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بوريس جونسون الأوفر حظا

ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظاً، وقد سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية لندن كما كان وزيراً للخارجية ويعتبر قائد معسكر مؤيّدي بريكست.

وأكد جونسون أنه هو الوحيد الذي يستطيع هزم زعيم حزب العمال اليساري جيريمي كوربين والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايغل فاراج الذي انتزع حزبه "بريكست" ناخبي حزب المحافظين الغاضبين من طريقة معالجة حزبهم لملف الخروج من التكتل الأوروبي. وقال "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر".

وكانت هناك شكوى قضائية ضد بوريس جونسون على خلفية تصريحات له بخصوص بريكست، إلا أن المحكمة العليا في بريطانيا قضت أول أمس الجمعة، بإبطالها وإعفائه من المثول أمامها بتهمة سوء السلوك أثناء تولي منصب عام يتمثل في تضليل الناخبين حين شارك وزير الخارجية السابق في قيادة حملة "فوت ليف" التي زعمت أن بريطانيا ستوفر 350 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار) أسبوعيًا من المدفوعات لميزانية الاتحاد الأوروبي إذا تركت التكتل.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Boris Johnson

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    بوريس جونسون

    يُراهن كثيرون على بوريس جونسون، ويقولون إنه رئيس وزراء بريطانيا القادم دون شك. الرجل الذي شغل منصب عمدة لندن ووزير الخارجية في حكومة تيريزا ماي، يبلغ من العمر 54 عاما. وقد أثار جدلا واسعا في عام 2018 حين وصف النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بقوله" أنه لمن السخف أن يتجول الناس في كل مكان وهم يبدون كصناديق البريد"

  • Dominic Raab

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    دومينيك راب

    من المرجح أن يكون وزير البريكسيت البريطاني السابق دومينيك راب منافسا قوياً لجونسون. راب نجل لاجئ يهودي فر من ألمانيا النازية ولم يتجاوز عقده الرابع بعد. هو المرشح الثاني الأوفر حظاً بالفوز بمنصب رئاسة الوزراء، تعرض للسخرية على نطاق واسع، عام 2018، بعد أن قال إنه "لم يفهم تمامًا" مدى اعتماد التجارة البريطانية على معبر دوفر-كاليه مع فرنسا.

  • David Lidington

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    ديفيد ليدينغتون

    أحد حلفاء تيريزا ماي، ومن المحتمل أن يكون خليفتها. ولكن دعمه لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي حين كان يشغل منصب وزير أوروبا من 2010 إلى 2016 يقلل من حظوظه بالفوز. الخليفة المحتمل قد يحصل اليوم على منصب القيادة الانتقالية لحزب التوري، فيما يبحث الحزب عن قائد دائم له.

  • Michael Gove outside 10 Downing Street

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    مايكل غوف

    أحد أبرز قادة بريكسيت وبعد محاولة فاشلة لخلافة ديفيد كاميرون في عام 2016، قد ينتزع مايكل غوب هذه المرة المنصب من المرشحين المنافسين لرئاسة وزراء بريطانيا. غوف الذي كان يدعم بوريس جونسون في السباق على خلافة ماي، سحب دعمه له، وأعلن ترشيح نفسه للمنصب.

  • Jeremy Hunt in London

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    جيريمي هانت

    وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت هو واحد من المرشحين لخلافة ماي من خارج حزبها. الرجل يبلغ من العمر 52 عاما، صار من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن كان على الطرف النقيض. ومنذ أن خلف جونسون في منصب التعامل مع الشؤون الخارجية، بات يزعم أنّ بركسل كانت تتعامل بتعالٍ مع المملكة المتحدة أثناء مفاوضات ما بعد بريكست.

  • British politician Andrea Leadsom

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    أندريا ليدسوم

    استقالت من الحقيبة الوزارية قبل أسبوع من إعلان ماي استقالتها، وهي من المرشحين لخلافتها. ليدسوم، التي جاءت ثانية في انتخابات عام 2016، انتقدت بشدة لقولها" كوني أماً سيفيدني حين أقوم بوظيفتي كرئيسة للوزراء" . هذه الواقعة، تُحسب عليها وليس لصالحها، لاسيما أن تيريزا ماي تكلمت سابقا عن حزنها لعجزها عن الإنجاب.

  • Conservative politician Steve Baker

    هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

    ستيف بيكر

    دخل البرلمان البريطاني عام 2009، ويعد من أكثر النواب المحافظين ثورية منذ ذلك التاريخ. وسماه كثيرون على تويتر ب " الأشد تسلطاً في البرلمان". في عام 2011 أثار جدلاً شديداً حين ذهب في رحلة استجمام إلى غويانا الاستوائية في رحلة دفعت تكاليفها حكومة غويانا. ولدى عودته من الرحلة، وصف اتهامات هيومن رايتس ووتش لغويانا في ملف التعذيب بأنها تافهة.


مختارات

هؤلاء هم المرشحون لخلافة تيريزا ماي

بعد تأكيد تيريزا ماي لاستقالتها في 7 أيار/ يونيو المقبل، ظهر العديد من مرشحي المحافظين الذين يتنافسون على مناصبها. الخليفة الجديد لن يكون مجرد زعيم للحزب، وإنما رئيس وزراء المملكة المتحدة. فمن هم بعض هؤلاء؟ (25.05.2019)  

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