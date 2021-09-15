جونسون يرّد على مغنية ادعت أن لقاح كورونا يسبب العجز الجنسي

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن خطط مكافحة الجائحة، تصريحات أشارت فيها مغنية الراب نيكي ميناج إلى آثار مزعومة للقاح كورونا طاولت خصيتي صديق أحد أقربائها.

وجاء كلام جونسون بعدما كشفت النجمة لمتابعيها البالغ عددهم 22,6 مليون على تويتر أنها لم تتلق بعد اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلة إنها لا تزال تجمع معلومات عن اللقاح.

وروت نيكي ميناج بعدها قصة قريب لها في ترينيداد رفض تلقي اللقاح بحجة أن أحد أصدقائه أصيب بالعجز الجنسي إثر تلقيه اللقاح كما تضخمت خصيتاه.

وبحسب خبراء استطلع آراءهم صحافيون في خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس، لا دليل على أي أثر للقاحات المضادة لكورونا على الخصوبة أو الأعضاء الجنسية الذكرية.

وردا على سؤال حول الموضوع خلال مؤتمر صحافي مع بوريس جونسون، ندد كبير الأطباء في إنكلترا كريس ويتي بـ"الأكاذيب" التي تساق في شأن التلقيح ضد كوفيد-19.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وقال خلال المؤتمر الصحافي "ثمة عدد من الأكاذيب المتداولة وبعضها يعكس سخافة واضحة"، مضيفا إن بعض هذه الأخبار المتداولة "يرمي بوضوح إلى إثارة الخوف. وهذا أحدها". وانتقد ويتي "من يروجون لمعلومات كاذبة"، مضيفا "يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

أما بوريس جونسون (57 عاما) فقد بدا أقل ارتياحا، قائلا إنه "غير مطلع على أعمال نيكي ميناج بالقدر اللازم".

وبعثت مغنية الراب الأميركية بعدها برسالة صوتية عبر تويتر إلى بوريس جونسون، بلكنة بريطانية ادعت فيها أنها مولودة في بريطانيا وذهبت إلى الجامعة مع مارغريت تاتشر التي حدّثتها "بأمور جيدة كثيرة" بشأن جونسون.

وردا على سؤال بشأن نيكي ميناج صباح الأربعاء، دعا وزير الصحة ساجد جاويد المشاهير إلى التنبه لتصريحاتهم.

وقال عبر إذاعة "تايمز راديو" تعليقا على "الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة"، إن "هذا الأمر لا يشكل بوضوح عاملا مساعدا".

وتوجه إلى المشاهير قائلا "لا تفعلوا ذلك من فضلكم. أنتم تلحقون حقا الأذى بالناس لأن اللقاحات تنقذ الأرواح، ومن خلال نشر الأكاذيب أنتم تفعلون العكس".

ع.ا/أ.ح (أ ف ب)