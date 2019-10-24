 جونسون يخسر مجددا معركة إجراء انتخابات مبكرة | أخبار | DW | 28.10.2019

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أخبار

جونسون يخسر مجددا معركة إجراء انتخابات مبكرة

للمرة الثالثة يفشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان من أجل إجراء انتخابات مبكرة. ورغم تعرضه لهزيمة جديدة، قالت مصادر مقربة منه إنه لن يستسلم وسيتقدم بمشروع جديد، لكن كيف؟

Großbritanien | Boris Johnson | Unterhaus London (Reuters/Handout/UK Parliament/J. Taylor)

جونسون متحدثا في مجلس العموم البريطاني (البرلمان). صورة من الأرشيف.

رفض مجلس العموم البريطاني، البرلمان، بأغلبية كبيرة اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ أكتوبر 2019) خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن إجراء انتخابات مبكرة. وجاء الرفض بأغلبية 299 صوتا مقابل 70 صوتا. وكان جونسون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 434 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يرفض فيها البرلمان خطط جونسون لإجراء انتخابات مبكرة. إذ سبق أن تقدم رئيس الوزراء البريطاني بمقترحين لإجراء الانتخابات، إلا أنه فشل في الحصول على دعم الأغلبية المطلوبة لذلك وهي ثلثا أصوات الأعضاء.

وكان جونسون قد اقترح الخميس الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك مقابل الموافقة على إتاحة المزيد من الوقت للتدقيق في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بيد أنه اضطر للموافقة على التمديد وخسر معركة إجراء انتخابات مبكرة.

مختارات

بيد أن مقربين من جونسون ذكروا أنه لن يستسلم رغم تعرضه للهزيمة اليوم قائلين إنه سيدفع باتجاه إجراء انتخابات في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل من خلال تقديم مشروع قانون آخر. ومن شأن مشروع القانون أن يضيف تعديلا على القانون الذي يحدد الإطار الزمني للانتخابات، والذي سيحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة من نواب البرلمان.

وكان جونسون قد أكد قبوله مهلة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. بيد أنه أوضح أن "هذا التمديد غير المرغوب فيه لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي يضر بديمقراطيتنا والعلاقة بيننا وبين أصدقائنا الأوروبيين".

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بمنحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 كانون الثاني/يناير 2020.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)

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