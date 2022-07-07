جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟

استقالة وزيرين هامين من حكومة جونسون عقب فضيحة تحرش جنسي

استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا، فيما بدا أنه ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته. جونسون سارع لترميم حكومته وعيّن ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية.