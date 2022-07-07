 جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟ | مسائية DW | DW | 07.07.2022

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مسائية DW

جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟

عقب ضغوط وِزارية وحزبية، بوريس جونسون يُعلن أخيرًا عن تنحيه عن قيادة حزب المحافظين، مُمهدًا الطريق لمغادرة منصبه كرئيس لحكومة بريطانيا. فما تداعيات ذلك على السياسة البريطانية داخليًا وخارجيًا؟

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