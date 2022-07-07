جونسون يتنحى عن قيادة المحافظين.. أية تداعيات؟

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عقب ضغوط وِزارية وحزبية، بوريس جونسون يُعلن أخيرًا عن تنحيه عن قيادة حزب المحافظين، مُمهدًا الطريق لمغادرة منصبه كرئيس لحكومة بريطانيا. فما تداعيات ذلك على السياسة البريطانية داخليًا وخارجيًا؟
شخصيات عديدة تملك حظوظا كبيرة لتتولى زعامة حزب المحافظة وبالتالي على رأس الحكومة البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون. في هذا التقرير نتعرف على أهم المرشحين المحتملين لخلافة جونسون.
استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا، فيما بدا أنه ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته. جونسون سارع لترميم حكومته وعيّن ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية.
يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء بعد موجة استقالات بين أعضاء حكومته ما جعل رئاسته للوزراء تواجه يوما عصيبا آخر في وستمنستر، فيما أكدت صحف بريطانية أن "اللعبة انتهت" هذه المرة بالنسبة لجونسون.
استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه كرئيس لحزب المحافظين، وذلك بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي. جونسون قال إنه سيبقى في منصبه لحين انتخاب خليفة له.
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