جونسون يتصدر الجولة الأولى من التصويت على خلافة ماي

حقق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الخميس (13 حزيران/ يونيو 2019) تقدما كبيرا في الجولة الأولى من تصويت مشرعي حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على زعامة الحزب.

وحصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 نائبا، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتا.

وتم إبعاد ثلاثة من المرشحين العشرة للمنصب، وفقا لقواعد الحزب. وفشل المرشحون أندريا ليدسوم ومارك هاربر وإستير ماكفاي في الحصول على الحد الأدنى، الذي يُقدر بـ17 صوتا، للانتقال للمرحلة التالية من التصويت. وبقي في السباق سبعة مرشحين بعد إبعاد ثلاثة من الجولة الأولى.

ويشار إلى أن النواب البريطانيين المحافظين بدأوا اليوم التصويت لاختيار خلف لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، في سباق يستمرّ أسابيع عدة تهيمن عليه مسألة بريكست. وسيصبح الفائز رئيساً للوزراء أيضا.

وتحصل هذه العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى انطلقت اليوم، وفيها يقوم النواب المحافظون البالغ عددهم 313 بسلسلة عمليات تصويت بالاقتراع السري تسمح باستبعاد المرشحين واحدا تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان. وفي المرحلة الثانية يكون على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً، التصويت للمرشحين الاثنين النهائيين بحلول أواخر تموز/يوليو.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)