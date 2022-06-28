جونسون: "لوكان بوتين امرأة لما شن الحرب" والكرملين يرد

رد الكرملين بلهجة ساخرة على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن سيشن الحرب على أوكرانيا لو كان امرأة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لكلمات جونسون:، "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص"، في إشارة إلى العالم الشهير في الطب النفسي سيجموند فرويد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا. وأضاف "إذا كانوا يريدون نموذجا جيدا للغاية للذكورية السامة، فإن هذا النموذج موجود أمامنا في شخصه".

ودعا جونسون بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وأن يكون هناك المزيد من "النساء في مناصب السلطة".



من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن " الجميع يريد إنهاء الحرب "، لكن في الوقت الحالي "لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام".

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يوما ما مع موسكو.

ع.ج.م/إ. ف (أ ف ب، دب أ)