جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب جنودها والناتو لن يرسل قوات قتالية

دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.