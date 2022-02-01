 جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟ | مسائية DW | DW | 01.02.2022

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مسائية DW

جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.. ما الذي يحمله للقيادة الأوكرانية بشأن الأزمة مع روسيا؟ وهل الزيارة هروب لجونسون من أزماته الداخلية؟

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