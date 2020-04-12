 جونسون بعد خروجه من العناية المركزة: أنا مدين لهم بحياتي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

جونسون بعد خروجه من العناية المركزة: أنا مدين لهم بحياتي

في أول تصريح له منذ خروجه من العناية المركزة، توجه رئيس الوزراء البريطاني بالشكر للطاقم الطبي الذي يعالجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبتأثر قال بوريس جونسون للأطباء والممرضين "أنا مدين لهم بحياتي".

مشاهدة الفيديو 01:47

بالفيديو: أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من مرض كوفيد-19
وكان جونسون (55 عاماً) قد نُقل إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل/ نيسان وظل هناك حتى التاسع من الشهر. 
وأشار جونسون إلى طاقم العمل بالمستشفى الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان عبر نهر التايمز قائلاً: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي". 

مختارات

ضيق في المكان وقليل من المساعدة ومواد غذائية بأسعار غير مناسبة للكثير من العائلات، وبشكل خاص الأشخاص الفقراء هم الأكثر تأثرا بأزمة كورونا. لكن يوجد أيضا دعم من هذه الجمعية أو تلك. تقرير من حي برلين- هليرسدورف. (12.04.2020)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتعهد بجعل مكافحة وباء كوروباالقضية الرئيسية لرئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي مقال له وضع ماس تصورات بلاده لفترة ما بعد كورونا والتي يرى ضرورة تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوربي. (12.04.2020)


وأكد مكتب جونسون اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) التصريحات التي وزعت على الصحفيين. وتمكن جونسون من الوقوف على قدميه بحلول يوم الجمعة وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي. فيما أعلن المكتب أن جونسون يواصل "التحسن بشكل جيد جداً". وقالت بريتي باتيل وزيرة الداخلية في الإفادة الحكومية اليومية أمس السبت إن جونسون بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافي قبل عودته إلى العمل.
يذكر أن بوريس جونسون كان عند بداية انتشار الوباء من أنصار ما يسمى بـ "مناعة القطيع" والتي تراهن على اكتساب غالبية السكان مناعة ضد المرض إلى حين تطوير اللقاح، دون الحاجة إلى إقرار إجراءات وقائية متشددة على غرار العزل الاجتماعي وإغلاق المنشآت العامة إلى غير ذلك. 
وقد كلّف هذا التوجه بريطانيا الشيء الكثير، إذ أن البريطانيين سرعان ما اصطدموا بواقع تفشي الإصابات وتزايد الوفيات، حتى أن بلادهم تحولت إلى الدول الأكثر تضرراً خلف الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين. 
وتجاوزت وفيات كوفيد-19 في بريطانيا عشرة آلاف وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم. 


و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ) 


  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بالفيديو: أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  