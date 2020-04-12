جونسون بعد خروجه من العناية المركزة: أنا مدين لهم بحياتي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من مرض كوفيد-19.

وكان جونسون (55 عاماً) قد نُقل إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد. ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل/ نيسان وظل هناك حتى التاسع من الشهر.

وأشار جونسون إلى طاقم العمل بالمستشفى الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان عبر نهر التايمز قائلاً: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي".



وأكد مكتب جونسون اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) التصريحات التي وزعت على الصحفيين. وتمكن جونسون من الوقوف على قدميه بحلول يوم الجمعة وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي. فيما أعلن المكتب أن جونسون يواصل "التحسن بشكل جيد جداً". وقالت بريتي باتيل وزيرة الداخلية في الإفادة الحكومية اليومية أمس السبت إن جونسون بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافي قبل عودته إلى العمل.

يذكر أن بوريس جونسون كان عند بداية انتشار الوباء من أنصار ما يسمى بـ "مناعة القطيع" والتي تراهن على اكتساب غالبية السكان مناعة ضد المرض إلى حين تطوير اللقاح، دون الحاجة إلى إقرار إجراءات وقائية متشددة على غرار العزل الاجتماعي وإغلاق المنشآت العامة إلى غير ذلك.

وقد كلّف هذا التوجه بريطانيا الشيء الكثير، إذ أن البريطانيين سرعان ما اصطدموا بواقع تفشي الإصابات وتزايد الوفيات، حتى أن بلادهم تحولت إلى الدول الأكثر تضرراً خلف الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين.

وتجاوزت وفيات كوفيد-19 في بريطانيا عشرة آلاف وفاة، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.



و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)



