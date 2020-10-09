"جونسون أند دونسون" تعلّق تجارب لقاح كوفيد-19 مؤقتاً بسبب مرض "غامض"

ذكرت شركة "جونسون آند جونسون" الاثنين (12 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020)، أنها توقفت مؤقتاً عن إعطاء جرعات ضمن تجربة لقاح لـ "كوفيد -19" بعد إصابة أحد المشاركين "بمرض غير مبرر".

ولم توضح الشركة أعراض أو طبيعة المرض الغامض الذي أصاب المشارك. وتعد شركة الأدوية العملاقة ومقرّها الولايات المتحدة واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ "كوفيد- 19".

وتعمل الشركة حالياً في المرحلة الثالثة من عملية من ثلاث مراحل لتطوير اللقاح سريرياً، وخلال تلك العملية يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص ويتم اختبار فعاليته وسلامته.

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وقالت المجموعة في بيان: "لقد أوقفنا مؤقّتاً كل عمليات التلقيح الإضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

واعتبر البيان أن هذه الخطوة "جزءًا متوقعاً من أي دراسة سريرية"، مشيراً إلى وجود فرق بين "التوقف المؤقت للدراسة" الذي تحرّض عليه الشركة و"التعليق التنظيمي".

وهذا التوقف يأتي في إطار بروتوكولات الشركة التي تقضي، عند حصول أيّ حدث ضارّ خطير خلال إجراء دراسة ما، بتعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطاً بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.

وكانت "جونسون آند جونسون" قد أعلنت الشهر الماضي عن تسجيل 60 ألف شخص من ثلاث قارات للمشاركة في المرحلة الثالثة. لكنها وبموجب قرار التعليق المؤقت، تمّ إغلاق نظام التسجيل عبر الإنترنت الذي استحدثته في نهاية أيلول/ سبتمبر لجمع 60 ألف متطوّع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلّة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطوّر.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)