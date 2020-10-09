 ″جونسون أند دونسون″ تعلّق تجارب لقاح كوفيد-19 مؤقتاً بسبب مرض ″غامض″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

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أخبار

"جونسون أند دونسون" تعلّق تجارب لقاح كوفيد-19 مؤقتاً بسبب مرض "غامض"

أُجبرت شركة "جونسون آند جونسون" لصناعة الأدوية على تعليق التجارب السريرية للقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين "بمرض غير مبرر".

مقر شركة جونسون آند جونسون في أوروبا بلايدن الهولندية.

مقر شركة "جونسون آند جونسون" في أوروبا بلايدن الهولندبة.

ذكرت شركة "جونسون آند جونسون" الاثنين (12 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020)، أنها توقفت مؤقتاً عن إعطاء جرعات ضمن  تجربة لقاح لـ "كوفيد -19" بعد إصابة أحد المشاركين "بمرض غير مبرر".

ولم توضح الشركة أعراض أو طبيعة المرض الغامض الذي أصاب المشارك. وتعد شركة الأدوية العملاقة ومقرّها الولايات المتحدة واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ "كوفيد- 19".

وتعمل الشركة حالياً في المرحلة الثالثة من عملية من ثلاث مراحل لتطوير اللقاح سريرياً، وخلال تلك العملية يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص ويتم اختبار فعاليته وسلامته.

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فيديو: لقاحات ضد كورونا

وقالت المجموعة في بيان: "لقد أوقفنا مؤقّتاً كل عمليات التلقيح الإضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

واعتبر البيان أن هذه الخطوة "جزءًا متوقعاً من أي دراسة سريرية"، مشيراً إلى وجود فرق بين "التوقف المؤقت للدراسة" الذي تحرّض عليه الشركة و"التعليق التنظيمي".

وهذا التوقف يأتي في إطار بروتوكولات الشركة التي تقضي، عند حصول أيّ حدث ضارّ خطير خلال إجراء دراسة ما، بتعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطاً بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.

مختارات

في خطوة سوف تساهم حتما في تقوية نفوذ الصين في الدول النامية، بيكين تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى توصيل لقاح كوفيد-19 فور تطويره إلى دول العالم الفقيرة.

وكانت "جونسون آند جونسون" قد أعلنت الشهر الماضي عن تسجيل 60 ألف شخص من ثلاث قارات للمشاركة في المرحلة الثالثة. لكنها وبموجب قرار التعليق المؤقت، تمّ إغلاق نظام التسجيل عبر الإنترنت الذي استحدثته في نهاية أيلول/ سبتمبر لجمع 60 ألف متطوّع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلّة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطوّر.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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