جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 30 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 28.7 مليون إصابة صباح اليوم الأحد (13 أيلول/ سبتمبر 2020). وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليوناً و759 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 19.4 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 920 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 948 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد. ولكن هذا العدد لا يعد معبراً بشكل كاف عن الوضع بالنظر إلى معدل الحدوث الفعلي للعدوى؛ فوفقاً لإحصائيات سابقة يقل غالباً تسجيل الأعداد الجديدة في أيام الأحد من كل أسبوع، إذ لا تنقل جميع مكاتب الصحة بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.
وأوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى الآن 259428 حالة على الأقل منذ بداية تفشي كورونا في ألمانيا، لافتاً إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 9349 حالة، وزاد عدد الوفيات بذلك بحالتين منذ أمس السبت. وبحسب تقديرات المعهد حتى صباح اليوم، تغلب 231400 شخص تقريباً على الإصابة بالفيروس في ألمانيا.
أما في إسرائيل فتصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة من ثلاث مراحل تتضمن فرض إغلاق شامل لاحتواء تفاقم تفشي فيروس كورونا. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي فإن المرحلة الأولى تتضمن تعطيل نشاط جهاز التعليم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، حيث سيجري التعليم عن بعد قدر الإمكان.
وابتداء من يوم الجمعة المقبل في الساعة السادسة صباحاً سيُفرض إغلاق شامل على جميع أنحاء إسرائيل لمدة أسبوعين، ولن يسمح لأي شخص خلال هذه الفترة بالابتعاد عن منزله لمسافة تزيد عن 500 متر. كما سيحظر تجمع أكثر من عشرين شخصاً على الأكثر في المناطق المفتوحة وعشرة أشخاص داخل المباني حتى في الصلوات.
وفي المرحلة الثانية التي ستستمر هي الأخرى لمدة أسبوعين، سيتم تخفيف القيود بعض الشيء في حال انخفاض عدد الإصابات اليومي. أما في المرحلة الثالثة فستعود الحياة إلى مسارها الطبيعي بالتوازي مع فرض بعض القيود. وسيعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى على التطورات التي سيشهدها الوضع الوبائي.
ومن المفترض أن تصادق الحكومة على الخطة اليوم، قبل أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين.
وهدد وزير الإسكان يعقوب ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة"، بالاستقالة من الحكومة، حال تقرر فرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ الجمعة القادمة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تقرير للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن ليتسمان يرى أن فرض قيود في هذا التوقيت "لا يحترم الأعياد اليهودية".
ع.غ/ ح.ز (د ب أ، رويترز)
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الحذر من مقابض الأبواب
فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!
ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل أخاف من البضائع المستوردة؟
مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل التسوق الإلكتروني خطر؟
في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟
العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل نعزل الخضروات؟
يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ماذا عن الأغذية المجمدة؟
إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ممنوع أكل الحيوانات البرية!
الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.