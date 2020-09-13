جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 30 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 28.7 مليون إصابة صباح اليوم الأحد (13 أيلول/ سبتمبر 2020). وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليوناً و759 ألف حالة.



كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 19.4 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 920 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 948 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد. ولكن هذا العدد لا يعد معبراً بشكل كاف عن الوضع بالنظر إلى معدل الحدوث الفعلي للعدوى؛ فوفقاً لإحصائيات سابقة يقل غالباً تسجيل الأعداد الجديدة في أيام الأحد من كل أسبوع، إذ لا تنقل جميع مكاتب الصحة بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.



وأوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى الآن 259428 حالة على الأقل منذ بداية تفشي كورونا في ألمانيا، لافتاً إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 9349 حالة، وزاد عدد الوفيات بذلك بحالتين منذ أمس السبت. وبحسب تقديرات المعهد حتى صباح اليوم، تغلب 231400 شخص تقريباً على الإصابة بالفيروس في ألمانيا.

أما في إسرائيل فتصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة من ثلاث مراحل تتضمن فرض إغلاق شامل لاحتواء تفاقم تفشي فيروس كورونا. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي فإن المرحلة الأولى تتضمن تعطيل نشاط جهاز التعليم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، حيث سيجري التعليم عن بعد قدر الإمكان.

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك المدارس في عدن تفتح أبوابها وسط اجراءات ضد كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3iInj فيديو: عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في عدن وسط اجراءات كورونا الاحترازية

وابتداء من يوم الجمعة المقبل في الساعة السادسة صباحاً سيُفرض إغلاق شامل على جميع أنحاء إسرائيل لمدة أسبوعين، ولن يسمح لأي شخص خلال هذه الفترة بالابتعاد عن منزله لمسافة تزيد عن 500 متر. كما سيحظر تجمع أكثر من عشرين شخصاً على الأكثر في المناطق المفتوحة وعشرة أشخاص داخل المباني حتى في الصلوات.

وفي المرحلة الثانية التي ستستمر هي الأخرى لمدة أسبوعين، سيتم تخفيف القيود بعض الشيء في حال انخفاض عدد الإصابات اليومي. أما في المرحلة الثالثة فستعود الحياة إلى مسارها الطبيعي بالتوازي مع فرض بعض القيود. وسيعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى على التطورات التي سيشهدها الوضع الوبائي.

ومن المفترض أن تصادق الحكومة على الخطة اليوم، قبل أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين.

وهدد وزير الإسكان يعقوب ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة"، بالاستقالة من الحكومة، حال تقرر فرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ الجمعة القادمة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تقرير للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن ليتسمان يرى أن فرض قيود في هذا التوقيت "لا يحترم الأعياد اليهودية".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، رويترز)



