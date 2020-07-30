 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 20 مليونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2020

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أخبار

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 20 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20 مليونا صباح اليوم الاثنين، فيما توقعت الشركات الألمانية، في استطلاع حديث، استمرار فرض القيود على الحياة العامة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

أرشيف: صورة من مستشفى يستقبل مرضى كورونا في العاصمة البروفية ليما (السابع من يوليوم تموز 2020)

أرشيف: صورة من مستشفى يستقبل مرضى كورونا في العاصمة البروفية ليما (السابع من يوليوم تموز 2020)

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد ـ 19 تجاوز 19 مليونا و862 ألف حالة.  كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 731 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانياإلى 217 ألفا و288 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم (الإثنين العاشر من أغسطس / آب 2020)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات جراء الفيروس ظلت عند 9202 حالة. وقد تعافى 196 ألفا و783 شخصا من المصابين حتى الآن. ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وسجلت السلطات الروسية اليوم الاثنين 5118 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892.654، وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم. وارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 15001 بعد أن قالت السلطات في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا إن 70 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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بتوقيت برلين - وباء كورونا: بث للخوف أم خطر محدق؟

أما في بريطانيا فوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 312 ألفا و574 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و659 حالة. وقد تعافى 1451 من المصابين حتى الآن.

وفي الصين، أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة من بينها 35 حالة وافدة و14 حالة محلية العدوى. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جميع الحالات الـ14 المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم.  وذكرت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأحد. وقالت اللجنة إن 64 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس بعد تعافيهم. وحتى نهاية يوم الأحد، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 84.668، من بينهم 802 مريض ما زالوا يتلقون العلاج، و41 منهم في حالة خطيرة. وذكرت اللجنة أن 79.232 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و4634 شخصا توفوا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني. 

في سياق متصل، أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي اليوم الاثنين أن الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة العامة لثمانية أشهر ونصف أخرى بسبب فيروس كورونا، إذ يكابد أكبر اقتصادات أوروبا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة.

واتسمت نظرة شركات الترفيه، الأشد تضررا من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهرا آخر على الأقل في حين كان قطاع المشروبات أكثر تفاؤلا، حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6.4 شهر.

ح.زم ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)

 

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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معهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام

في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، خرج آلاف الألمان المناوئين لتدابير الحكومة للحماية من كورونا في دورتموند للاحتجاج. ومعهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح نهاية العام الحالي.  

بعد حذف الجزائر والمغرب.. أوروبا تبقي على تونس في قائمة السفر الآمن

أدى ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى استبعاده من قائمة الدول الآمنة التي يمكن السفر منها إلى أوروبا. وبهذا لم تبق سوى تونس من شمال إفريقيا في هذه القائمة.  

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كشفت دراسة بريطانية أن النساء في ما يعرف بـ"سن اليأس" يصبن بعدوى كوفيد-19 أكثر من اللواتي تأتيهن الدورة الشهرية. ما علاقة ذلك بمستوى الأستروجين؟ وهل يحمي الأخير من فيروس كورونا؟  

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