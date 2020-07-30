جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 20 مليونا

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد ـ 19 تجاوز 19 مليونا و862 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 731 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانياإلى 217 ألفا و288 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم (الإثنين العاشر من أغسطس / آب 2020)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات جراء الفيروس ظلت عند 9202 حالة. وقد تعافى 196 ألفا و783 شخصا من المصابين حتى الآن. ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وسجلت السلطات الروسية اليوم الاثنين 5118 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892.654، وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم. وارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 15001 بعد أن قالت السلطات في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا إن 70 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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أما في بريطانيا فوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 312 ألفا و574 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و659 حالة. وقد تعافى 1451 من المصابين حتى الآن.

وفي الصين، أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة من بينها 35 حالة وافدة و14 حالة محلية العدوى. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جميع الحالات الـ14 المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم. وذكرت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأحد. وقالت اللجنة إن 64 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس بعد تعافيهم. وحتى نهاية يوم الأحد، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 84.668، من بينهم 802 مريض ما زالوا يتلقون العلاج، و41 منهم في حالة خطيرة. وذكرت اللجنة أن 79.232 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و4634 شخصا توفوا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.

في سياق متصل، أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي اليوم الاثنين أن الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة العامة لثمانية أشهر ونصف أخرى بسبب فيروس كورونا، إذ يكابد أكبر اقتصادات أوروبا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة.

واتسمت نظرة شركات الترفيه، الأشد تضررا من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهرا آخر على الأقل في حين كان قطاع المشروبات أكثر تفاؤلا، حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6.4 شهر.

ح.زم ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)