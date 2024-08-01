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جولي غريغسون

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موضوعات من جولي غريغسون

متظاهرون يحملون شعار "المثلث الأحمر المقلوب"

لارتباطه بحماس.. جدل في ألمانيا حول حظر رمز "المثلث الأحمر"

لارتباطه بحماس.. جدل في ألمانيا حول حظر رمز "المثلث الأحمر"

ارتبط رمز "المثلث الأحمر المقلوب" مؤخرا بحركة حماس وتجدد الجدل حوله في ألمانيا وفيما إذا كان التفكير في حظره مبررا.
سياسة٨ أغسطس ٢٠٢٤
أطلقت ألمانيا مبادرة وطنية لمحاربة الانتحار

ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة الانتحار خصوصا في أوساط الذكور

ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة الانتحار خصوصا في أوساط الذكور

دشنت ألمانيا مبادرة وطنية لمحاربة الانتحار الذي يقضي على حياة قرابة 10 آلاف شخص سنويا، أكثرهم من الذكور.
مجتمع١٦ مايو ٢٠٢٤
تمثال في متحف البيروقراطية في برلين

متحف في برلين يسخر من البيروقراطية الألمانية ويقترح حلولا

متحف في برلين يسخر من البيروقراطية الألمانية ويقترح حلولا

في برلين افتتح مؤخرا ما يعرف بمتحف البيروقراطية، الذي يلقي نظرة ساخرة على أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
سياسة١٣ مايو ٢٠٢٤
"العمال الضيوف" ينتظرون العودة إلى تركيا في خيمة منفصلة نصبت لهم في مطار دوسلدورف (24.07.1970)

خطط لبناء نصب تذكارية في برلين تحتفي بإنجازات المهاجرين

خطط لبناء نصب تذكارية في برلين تحتفي بإنجازات المهاجرين

تخطط برلين لتكريم المهاجرين عبر نصب تذكارية تحتفي بإنجازاتهم في كل من برلين الغربية والشرقية السابقتين.
سياسة٣٠ أبريل ٢٠٢٤
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