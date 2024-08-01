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جولي غريغسون
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من جولي غريغسون
موضوعات من جولي غريغسون
لارتباطه بحماس.. جدل في ألمانيا حول حظر رمز "المثلث الأحمر"
لارتباطه بحماس.. جدل في ألمانيا حول حظر رمز "المثلث الأحمر"
ارتبط رمز "المثلث الأحمر المقلوب" مؤخرا بحركة حماس وتجدد الجدل حوله في ألمانيا وفيما إذا كان التفكير في حظره مبررا.
سياسة
2024/8/8
٨ أغسطس ٢٠٢٤
ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة الانتحار خصوصا في أوساط الذكور
ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة الانتحار خصوصا في أوساط الذكور
دشنت ألمانيا مبادرة وطنية لمحاربة الانتحار الذي يقضي على حياة قرابة 10 آلاف شخص سنويا، أكثرهم من الذكور.
مجتمع
2024/5/16
١٦ مايو ٢٠٢٤
متحف في برلين يسخر من البيروقراطية الألمانية ويقترح حلولا
متحف في برلين يسخر من البيروقراطية الألمانية ويقترح حلولا
في برلين افتتح مؤخرا ما يعرف بمتحف البيروقراطية، الذي يلقي نظرة ساخرة على أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
سياسة
2024/5/13
١٣ مايو ٢٠٢٤
خطط لبناء نصب تذكارية في برلين تحتفي بإنجازات المهاجرين
خطط لبناء نصب تذكارية في برلين تحتفي بإنجازات المهاجرين
تخطط برلين لتكريم المهاجرين عبر نصب تذكارية تحتفي بإنجازاتهم في كل من برلين الغربية والشرقية السابقتين.
سياسة
2024/4/30
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
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