جوليان أسانغ

صحفي وناشط إنترنت ومبرمج أسترالي، اسس موقع ويكيليكس وحصل على جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009. وكان أسانغ قرصان انترنت عندما كان مراهقا، ثم مبرمج الكمبيوتر قبل أن يصبح معروفا من خلال ويكيليكس.

أصبحت ويكيليكس معروفة عالميا في عام 2010 عندما بدأت في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام. صدر بحق أسانغ أمر الاعتقال الأوروبي استجابة لطلب الشرطة السويدية باستجوابه في تهمة تتعلق باعتداء جنسي. وهو الأمر الذي دفعه للجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن حيث يعيش منذ 6 سنوات.