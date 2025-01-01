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سياسةإيران

جولة "مناقشات" جديدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف

١ يناير ٢٠٢٥

تجري إيران "مناقشات" بشأن برنامجها النووي مع الترويكا الأوروبية منتصف الشهر الجاري في جنيف، بعد محادثات استضافتها سويسرا أيضا. وتأتي هذه الجولة بعد غضب طهران من قرار دعمته أوروبا بشأن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية.

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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في محادثات في طهران مع نائب مدير الطقة النووية في إيران بهروز کمالوندی (13.11.2024)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الشهر الماضي إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" (أرشيف) صورة من: Atomic Energy Organisation of Iran via AP/dpa/picture alliance

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية قوله اليوم الأربعاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2025) إن الجولة المقبلة من  المحادثات النووية  بين إيران ودول مجموعة الترويكا الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ستُعقد يوم 13 يناير كانون الثاني في جنيف.

ونقلت وكالة "إسنا" عن آبادي، مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن الاجتماع سيكون "مشاورات وليس مفاوضات".

وأحيط اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر الذي عقد على ضفاف بحيرة جنيف بالتكتم.

وتأتي هذه المناقشات، وهي الأولى منذ  الانتخابات الأمريكية وفوز ترامب ، بعد  غضب طهران من قرار دعمته أوروبا  ويتهم إيران بضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تبنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة قرارا يدين إيران لعدم تعاونها في  الملف النووي ، خلال مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على ذلك، أعلنت طهران  تشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية  لمواصلة تخصيب اليورانيوم، في إطار برنامجها النووي.

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، وتنفي نيتها إنتاج أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة.

وأكد علي أكبر أحمديان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في كل القرارات الاستراتيجية في إيران، أن بلاده لم تغير عقيدتها النووية.
ويؤيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يسعى إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد بلاده، إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)

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