جولة ملكية عبر برلين

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من يعشق الأجواء الملكية عليه التوجه إلى برلين، فالعاصمة الألمانية تضم الكثير من القصور التي كانت يوما ما مقراً لنبلاء بروسيين. مراسلة يوروماكس زارت ثلاثة قصور منها.
كشف مسؤول أن برلين تتفاوض مع ست دول على الأقل، بينها المغرب، للتوصل إلى اتفاقيات هجرة، لجذب العمال المهرة والحد من الهجرة غير النظامية بنفس الوقت. وكانت برلين وقعت اتفاقًا مع البرازيل لجذب العمالة الماهرة، خاصة الممرضين.
أعلنت ألمانيا عن إدانتها لمحاولة الانقلاب في النيجر وأكدت دعمها للرئيس المنتخب محمد بازوم، كما طالبت برلين والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه "فورا"، فيما أعلن جيش النيجير رسميا تأييده للانقلاب.
كشفت دراسة عن تحقيق اللاجئين الكثير من التقدم في الاندماج بسوق العمل في ألمانيا. ورغم ذلك فإن الكثير منهم يمتلكون مؤهلات تفوق الوظائف التي يشغلونها ويتقاضون عنها أجوراً متدنية. فما الأسباب؟
تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ترحيل أقارب العشائر والعائلات الإجرامية، حتى لو لم تتم إدانتهم. ويرى خبراء أن الملف يستغل في البازار السياسي ويتم أخذ الكل بجريرة جرائم وأفعال البعض.
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