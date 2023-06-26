 جولة ملكية عبر برلين | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

جولة ملكية عبر برلين

من يعشق الأجواء الملكية عليه التوجه إلى برلين، فالعاصمة الألمانية تضم الكثير من القصور التي كانت يوما ما مقراً لنبلاء بروسيين. مراسلة يوروماكس زارت ثلاثة قصور منها.

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DEU, Special Olympics Abschlussfeier, / 25.06.2023, Brandenburger Tor, Berlin, DEU, Special Olympics Abschlussfeier, im Bild Alle Nationen kamen noch einmal zusammen Foto: Juergen Engler / nordphoto GmbH *** DEU, Special Olympics Closing Ceremony, 25 06 2023, Brandenburg Gate, Berlin, DEU, Special Olympics Closing Ceremony, in picture All nations came together once again Foto Juergen Engler nordphoto GmbH nordphotoxGmbHx/xEngler nph00076

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