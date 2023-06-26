جولة ملكية عبر برلين

بينها المغرب.. ألمانيا تتفاوض مع ست دول حول اتفاقيات هجرة

كشف مسؤول أن برلين تتفاوض مع ست دول على الأقل، بينها المغرب، للتوصل إلى اتفاقيات هجرة، لجذب العمال المهرة والحد من الهجرة غير النظامية بنفس الوقت. وكانت برلين وقعت اتفاقًا مع البرازيل لجذب العمالة الماهرة، خاصة الممرضين.