 جولة مصورة.. وجهات سياحية قد تهمك لعام 2022 | جميع المحتويات | DW | 29.01.2022

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جولة مصورة.. وجهات سياحية قد تهمك لعام 2022

على الرغم من أن السفر سيكون أيضاً في 2022 خاضعا لقيود كورونا وإجراءاتها، ولكن لا ضرر من وضع خطط الإجازة أو الحلم بها. في هذه الجولة المصورة مجموعة من المناطق التي قد ترغب بإدراجها في مخطط رحلاتك.

  • A turtle swimming in the sea with an island of the Maldives in the background.

    الصيف والشمس والشاطئ

    هرباً من برد الشتاء وسمائه الرمادية غالباً، سيكون التوجه إلى مكان مشمس، حيث يمكن الاستمتاع بالبحر والرمال وأشجار النخيل فكرة تقليدية ولكن ممتعة. ولا شك بأن الأكثر شعبية بهذه المواصفات هي جزر المالديف. أو أي جزيرة ساحرة في المحيط الهندي.

  • The Phnom Kulen National Park in Cambodia.

    كمبوديا

    بالإضافة إلى درجات الحرارة الاستوائية والمعابد الغامضة والمأكولات المحلية اللذيذة، تفتخر كمبوديا أيضاً بتسجيل معدل تطعيم ضد كورونا بأكثر من 80 في المائة حتى تاريخ (07.01.2022)، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من برد الشتاء.

  • Two cyclists ride through the Langtang Valley in Nepal.

    جمال النيبال

    الرحلة في وادي لانغتانغ من أجمل الرحلات التي يمكن اتخاذها في النيبال، تحظى هذه الرحلة بشعبية كبيرة، ولا يتوقف الأمر على المناظر الطبيعية الخلابة والقمم الجبلية الشاهقة فحسب، وإنما لاكتشاف التراث الثقافي بالتيبت.

  • Animals drink at reservoir in Etosha National Park, Namibia.

    رحلة سفاري في ناميبيا

    السفاري لعشاق المغامرات والاكتشاف. تشمل رحلات السفاري في ناميبيا بجنوب أفريقيا التوقف في منتزه إيتوشا الوطني لمشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات، حيث تصادف مجموعات مختلفة من الحيوانات تشرب من البقعة المائية نفسها.

  • Sandy beach with palm trees and grey cliffs with old ruins in Tulum, Mexico.

    تولوم ـ المكسيك

    تولوم جوهرة الطبيعة الرائعة. وتعتبر تولوم من أشهر المواقع السياحية في المكسيك، إذ تشتهر بشواطئها الخلابة و مياهها الصافية وآثارها الغنية، إلى جانب توفر العديد من الأنشطة الرياضية والمائية.

  • Aerial view over the river Vjosa near Kanicol in Albania.

    رحلة إلى ألبانيا

    جولة بالسيارة في ألبانيا، إحدى دول إقليم البلقان في جنوب شرق أوروبا ستكون ممتعة وساحرة بالتأكيد، نظراً لتنوع مناظرها الطبيعية ومأكولاتها الشهية وثقافتها المميزة، حيث ستحظى بجولات جبلية مذهلة عبر المتنزهات الوطنية.

  • Cape Punta Meliso with its lighthouse in Italy.

    بوليا في إيطاليا

    تقع بوليا في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الإيطالية تتمتع بعدد من المواقع التراثية العالمية، وعدد كبير من الشواطئ الرملية والمباني البيضاء المذهلة، فضلاً عن المدن والقرى الساحرة، الأمر الذي يجعل منها وجهة سياحية ساحرة.

  • Lavender field in bloom in France.

    فرنسا الجميلة

    على الرغم من شهرة باريس، إلا أن الريف الفرنسي يتمتع بسحر خاص. تجربة تذوق الطعام اللذيذ المعروض في العديد من أسواق القرية، والاستمتاع بأشعة الشمس ورائحة الأعشاب والخزامى، يجعل منها وجهة سياحية مميزة.

  • A mountain hut in the Oberammergau Alps, Bavaria, Germany.

    بافاريا ـ ألمانيا

    ولاية بافاريا هي أكبر ولاية اتحادية في ألمانيا وإحدى أشهر الوجهات السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث تتمتع بمعالم سياحية متعددة ومختلفة ونشاطات واحتفالات كبيرة مثل (أكتوبر فيست). وتضم مدينة ميونيخ التي تحتل مكانة خاصة في قلوب السياح. إضافة إلى المناطق الريفية الساحرة، وقلعة نيوشفاينشتاين المذهلة.


  • A turtle swimming in the sea with an island of the Maldives in the background.

    الصيف والشمس والشاطئ

    هرباً من برد الشتاء وسمائه الرمادية غالباً، سيكون التوجه إلى مكان مشمس، حيث يمكن الاستمتاع بالبحر والرمال وأشجار النخيل فكرة تقليدية ولكن ممتعة. ولا شك بأن الأكثر شعبية بهذه المواصفات هي جزر المالديف. أو أي جزيرة ساحرة في المحيط الهندي.

  • The Phnom Kulen National Park in Cambodia.

    كمبوديا

    بالإضافة إلى درجات الحرارة الاستوائية والمعابد الغامضة والمأكولات المحلية اللذيذة، تفتخر كمبوديا أيضاً بتسجيل معدل تطعيم ضد كورونا بأكثر من 80 في المائة حتى تاريخ (07.01.2022)، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من برد الشتاء.

  • Two cyclists ride through the Langtang Valley in Nepal.

    جمال النيبال

    الرحلة في وادي لانغتانغ من أجمل الرحلات التي يمكن اتخاذها في النيبال، تحظى هذه الرحلة بشعبية كبيرة، ولا يتوقف الأمر على المناظر الطبيعية الخلابة والقمم الجبلية الشاهقة فحسب، وإنما لاكتشاف التراث الثقافي بالتيبت.

  • Animals drink at reservoir in Etosha National Park, Namibia.

    رحلة سفاري في ناميبيا

    السفاري لعشاق المغامرات والاكتشاف. تشمل رحلات السفاري في ناميبيا بجنوب أفريقيا التوقف في منتزه إيتوشا الوطني لمشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات، حيث تصادف مجموعات مختلفة من الحيوانات تشرب من البقعة المائية نفسها.

  • Sandy beach with palm trees and grey cliffs with old ruins in Tulum, Mexico.

    تولوم ـ المكسيك

    تولوم جوهرة الطبيعة الرائعة. وتعتبر تولوم من أشهر المواقع السياحية في المكسيك، إذ تشتهر بشواطئها الخلابة و مياهها الصافية وآثارها الغنية، إلى جانب توفر العديد من الأنشطة الرياضية والمائية.

  • Aerial view over the river Vjosa near Kanicol in Albania.

    رحلة إلى ألبانيا

    جولة بالسيارة في ألبانيا، إحدى دول إقليم البلقان في جنوب شرق أوروبا ستكون ممتعة وساحرة بالتأكيد، نظراً لتنوع مناظرها الطبيعية ومأكولاتها الشهية وثقافتها المميزة، حيث ستحظى بجولات جبلية مذهلة عبر المتنزهات الوطنية.

  • Cape Punta Meliso with its lighthouse in Italy.

    بوليا في إيطاليا

    تقع بوليا في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الإيطالية تتمتع بعدد من المواقع التراثية العالمية، وعدد كبير من الشواطئ الرملية والمباني البيضاء المذهلة، فضلاً عن المدن والقرى الساحرة، الأمر الذي يجعل منها وجهة سياحية ساحرة.

  • Lavender field in bloom in France.

    فرنسا الجميلة

    على الرغم من شهرة باريس، إلا أن الريف الفرنسي يتمتع بسحر خاص. تجربة تذوق الطعام اللذيذ المعروض في العديد من أسواق القرية، والاستمتاع بأشعة الشمس ورائحة الأعشاب والخزامى، يجعل منها وجهة سياحية مميزة.

  • A mountain hut in the Oberammergau Alps, Bavaria, Germany.

    بافاريا ـ ألمانيا

    ولاية بافاريا هي أكبر ولاية اتحادية في ألمانيا وإحدى أشهر الوجهات السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث تتمتع بمعالم سياحية متعددة ومختلفة ونشاطات واحتفالات كبيرة مثل (أكتوبر فيست). وتضم مدينة ميونيخ التي تحتل مكانة خاصة في قلوب السياح. إضافة إلى المناطق الريفية الساحرة، وقلعة نيوشفاينشتاين المذهلة.


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