جولة مصورة مع أجمل عشر مدن ألمانية في فصل الشتاء

شترالزوند – ولاية ميكلينبورغ- فوربومرن

تقع على بحر البلطيق فيما ضُمت المدينة القديمة لشترالزوند مع الكنيسة المشيدة بالطابوق إلى قائمة التراث العالمي عام 2002. خلال فصل الشتاء يمكن الاستمتاع برؤية المناظر الخلابة التي تزخر بها المدينة، خاصة المنازل والكنائس القديمة. لا تكتمل زيارة المدينة دون التنزه في جزيرة روغن التي تعد أكبر جزيرة في ألمانيا وكانت مقصدا للأثرياء وطبقة النبلاء في ألمانيا منذ القرن التاسع عشر. صوفي ديسيموند/ م.ع