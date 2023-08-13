جولة في عالم القهوة في ترييستي

كيف يمكن مكافحة هدر الطعام عبر القوانين والتقنيات الحديثة؟

تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟