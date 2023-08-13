جولة في عالم القهوة في ترييستي

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تشتهر مدينة ترييستي الواقعة في شمال شرق إيطاليا، من بين أشياء أخرى، باستهلاك مواطنيها للقهوة أكثر من أي مكان آخر. مراسلة يوروماكس ميغن لي تبحث عن قهوة إسبريسو مثالية.
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
مهاجرون محتجزون ومنظمات إنسانية غائبة وسكان محليون غاضبون من الحكومة. تلك بعض ملامح معاناة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
في زيارة لمتحف الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس تمتزج مشاهد تاريخية ونادرة من الصرح الذي أقيم في مسقط رأسه المنستير، مع أحوال البلاد الصعبة في المرحلة الحالية. ويُطرح سؤال ماذا بقي من بورقيبة ووصفته التاريخية لتونس؟
الأشخاص الأكثر ثراء في العالم مسؤولون عن نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون على مستوى العالم مقارنة بفئات المجتمع الأخرى. وبدون فرض قيود عليهم، فإن إضرارهم بالبيئة سيزداد.
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