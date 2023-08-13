 جولة في عالم القهوة في ترييستي | يوروماكس | DW | 20.08.2023

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يوروماكس

جولة في عالم القهوة في ترييستي

تشتهر مدينة ترييستي الواقعة في شمال شرق إيطاليا، من بين أشياء أخرى، باستهلاك مواطنيها للقهوة أكثر من أي مكان آخر. مراسلة يوروماكس ميغن لي تبحث عن قهوة إسبريسو مثالية.

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