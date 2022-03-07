جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي وهذه أبرز محطاتها ومحاورها

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس (24 مارس/آذار 2022).

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزراة الخارجية، سيؤكد بلينكن "لقادة دول المنطقة الذين سيلتقيهم كافة، أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين".

ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم إدراجها على جدول أعمال زيارة بلينكن للمنطقة " أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" و"العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بحسب بيان الوزارة.

ويعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة، فيما يلتقي خلال زيارته للمغرب ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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وستشمل المحادثات "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين"، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

وتأتي الجولة في وقت تقترب الولايات المتحدة من التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وكان بينيت قد عبر في شباط/فبراير عن "قلق بالغ" ازاء احتمال التوصل لاتفاق نووي جديد تخشى إسرائيل من أنه لن يمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

ويأتي اللقاء مع محمد بن زايد في المغرب في وقت تبدي دولة الإمارات حضوراً سياسياً متزايداً في المنطقة وتفتح الباب أمام إسرائيل مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات مع إيران.

وفي الجزائر سيلتقي بلينكن الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة لمحادثات حول الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية. وتعد الجزائر من كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً رئيسياً في ذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي وتوقف مشروع خط أنابيب غاز يمتد من روسيا إلى ألمانيا.

ع.ش/ع.ح (أ ف ب ، د ب أ)