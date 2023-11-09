جولة شرق أوسطية لبيربوك تشمل الإمارات والسعودية وإسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الخميس (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) إن المحطات المزمعة في الجولة الجديدة التي ستبدأها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك غداً الجمعة هي الإمارات والسعودية وإسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون المرة الثالثة التي تقوم بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني إلى إسرائيل منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت الخارجية الألمانية أن المحادثات ستتركز على قضايا من بينها الإفراج عن "الرهائن" الألمان، والوضع الإنساني المأساوي في غزة والجهود الألمانية الرامية إلى منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
ووفقاً لبيانات عائلات الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، فإن هناك نحو 20 شخصاً من هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية.
كما ستتطرق محادثات بيربوك إلى الخطوات الأولى المحتمل اتخاذها من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس مجدداً لإسرائيل تضامن بلاده معها في مكافحة حركة حماس.
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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