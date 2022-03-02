 جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف والتصعيد مستمر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف والتصعيد مستمر

بعد الحديث عن "بارقة أمل" في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يعقد وفدا البلدين جولة جديدة صباح اليوم الاثنين، فيما يؤكد مسؤول في القرم ربط شبه الجزيرة بإقليم الدونباس والرئيس الشيشاني قديروف يعلن وصوله إلى شمال كييف.

الجولة الأولى عقدت مباشرة بين المفاوضين، بينما تعقد الجولة اليوم عن طريق تقنية الفيديو

الجولة الأولى عقدت مباشرة بين المفاوضين، بينما تعقد الجولة اليوم عن طريق تقنية الفيديو

يعقد مسؤولون روس وأوكران جلسة مفاوضات جديدة صباح اليوم الاثنين (14 مارس/ آذار 2022)، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسّع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.  وقال أنطون جيراتشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني اليوم الاثنين إن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد اليوم الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت كييف.

وتظهر هذه المرة بارقة أمل، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عُقدت في بيلاروس ثمّ اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس. ومساء الأحد تحدث مفاوض روسي عن إحراز "تقدّم كبير" في المفاوضات مع أوكرانيا. وقال المفاوض ليونيد سلوتسكي وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسيّة، "توقّعاتي الشخصيّة هي أن يتوصل هذا التقدّم قريبًا جدًا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها".

مختارات

السلطة الرابعة تدفع ثمن تغطيتها للأحداث في العالم، فقد أفادت بيانات أوكرانية بمقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في منطقة إربين الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومترات شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف. لكن روسيا لم تعلق على الحدث.

قالت السلطات الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف قاعدة عسكرية في منطقة لفيف غربي البلاد وإن القصف طال مركزاً لحفظ السلام والأمن، فيما يشدد الجيش الروسي الحصار على ماريوبول الاستراتيجية ويستعد لحصار العاصمة كييف.

وبعد وقت قصير، أشار ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر إلى أنّ موسكو توقّفت عن تحديد "مهل نهائيّة" في كييف وبدأت "تُصغي بانتباه إلى اقتراحاتنا".

 ويحمل هذان التصريحان الكثير من التفاؤل ويتوافقان مع تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث الجمعة عن "تقدم إيجابي" في المفاوضات، والأوكراني زيلينسكي الذي أشار في اليوم التالي إلى تبني روسيا "نهجًا مختلفًا بشكل جوهري" في المحادثات. وسبق أن أشار زيلينسكي  الأحد إلى أن وفده لديه "مهمّة واضحة: القيام بكل شيء لعقد لقاء بين الرئيسين. وهو اجتماع ينتظره الناس، أنا متأكد من ذلك".

 

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني في وقت مبكر من اليوم الاثنين إن القوات الروسية  تحاول ترسيخ أقدامها في المناطق التي احتلتها، والحفاظ على وتيرة هجومها والاستعداد لهجمات جديدة بعد أسبوعين ونصف من غزو روسيا لجارتها. وقالت قيادة الأركان العامة الأوكرانية في نشرتها اليومية إن " العدو يشكل ويحرك الاحتياطيات الاستراتيجية باتجاه حدودنا"، مضيفا أنه من المتوقع أن تستهدف الهجمات الجديدة خاركيف وسومي وضاحية برواري بالعاصمة كييف. وقال الجانب الأوكراني إن القوات الروسية تدمر البنية التحتية العسكرية والمدنية في البلاد، بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.

 وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير. وأفادت كييف السبت عن مقتل "حوالى 1300" جندي أوكراني. من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من آذار/ مارس عن مقتل 498 جنديًا ولم تحدّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث البنتاغون عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.

وبين المدنيين، قُتل ما لا يقلّ عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة الأحد، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك. وقُتل  أول صحافي  في النزاع الأحد وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.

قُتل ما لا يقلّ عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة الأحد

قتل شخصان اليوم على الأقل في قصف طال مبنى سكنى في كييف

واليوم الاثنين، قال التلفزيون الرسمي الأوكراني إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة إثر إصابة قذيفة مبنى سكنيا في كييف صباح اليوم الاثنين. وقال أنطون جيراتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما كما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى.

قديروف في أوكرانيا

وفي خطوة تصعيدية أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه وصل إلى أوكرانيا. ففي مقطع فيديو نشره على "تليغرام"، قال قديروف إنه شمال غرب كييف قرب موقع شهد معارك محتدمة بين القوات الروسية والأوكرانية. وأضاف :"في يوم آخر، كنا على بعد نحو 20 كيلومترا منكم، يا نازيي كييف، والآن نحن أقرب، وأترك لكم تخمين إلى أي مدى اقتربنا؟". وقال :"سأضيف ما يثير الفضول: ربما نحن بالفعل في كييف وننتظر فقط الأوامر".

وفي المنشور، هدد قديروف القيادة الأوكرانية في كييف، وحثهم على تغيير مواقفهم. وقال :"يمكنكم الاسترخاء، فأنتم لستم مضطرين للبحث عنا، فنحن سنجدكم بأنفسنا". ويحكم قديروف الشيشان، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ أكثر من عشر سنوات. ويتهمه النشطاء الحقوقيون بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها القتل المأجور.

وفي جنوب أوكرانيا أعلن نائب رئيس شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أنه جرى ربط شبه الجزيرة بمنطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا بممر بري. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن جورجي مرادوف القول إن القوات الروسية سيطرت على الطريق من القرم إلى ماريوبول. ولم يصدر بعد تأكيد من الجانب الأوكراني. وأوضح مرادوف أن من شأن هذا أن يساعد في تزويد منطقة دونيتسك بالإمدادات الإنسانية. يأتي هذا بينما أعلنت كييف أن القوات الروسية منعت قافلة من المساعدات من الوصول لمدينة ماريوبول المحاصرة في دونيتسك. ويفترض المراقبون أن أحد أهداف الهجوم الروسي على أوكرانيا كان إنشاء ممر بري يربط بين المناطق الانفصالية المتاخمة لروسيا في شرق أوكرانيا وبين شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 .

ع.خ/  ع.أ.ج (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

  • Ukraine | Sophienkathedrale in Kiew

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا

    بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

  • Ukraine | Weltkulturerbe - Old Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا

    يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

  • Ukraine Lwiw historische Altstadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    لفيف: مركز تاريخي

    تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

  • Norwegen | Struve-Bogen - Weltkulturerbe

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    قوس ستروف الجيوديسي

    يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

  • Ukraine Krim Sewastopol Chersonesos antike griechische Stadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    خيرسونيس: "مكة الروسية"

    تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

  • Ukraine Yasinia | Weltkulturerbe - Holzkirche

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كنائس خشبية في جبال الكاربات

    يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

  • Ukraine Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    غابات الزان في جبال الكاربات

    يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س


مواضيع ذات صلة

Russian President Vladimir Putin visits the National Space Centre construction site in Moscow on February 27, 2022. (Photo by Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)

هل تقوض الحرب في أوكرانيا حكم بوتين؟ 02.03.2022

يثير غزو روسيا لأوكرانيا تساؤلاً أساسياً حول مدى استقرار حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلفة استمرار الحرب مقابل النتائج المرجوة منها. مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية تناولت الأمر بالتحليل.

ITAR-TASS 88: SOCHI, RUSSIA. JANUARY 21. President of Russia Vladimir Putin (R) and German Chancellor Angela Merkel hold a working meeting at Bocharov Ruchei presidential residence near the Black Sea resort of Sochi. At left is Koni, President Putin s black Labrador Retriever. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Highlight TASS_427894

سياسة التقارب مع روسيا واسترضائها تهزّ صورة ميركل 12.03.2022

وجهت وسائل إعلام ألمانية انتقادات للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل بسبب ما وصف بأنه سياسة تقارب مع الأنظمة الاستبدادية ومنها روسيا والصين، بيد أن خبراء علقوا بأن ذلك كان نهج الحزب الاشتراكي الديمقراطي وغيرهارد شرودر.

03.03.2022 An aerial view shows a residential building destroyed by shelling, as Russia's invasion of Ukraine continues, in the settlement of Borodyanka in the Kyiv region, Ukraine March 3, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Maksim Levin

الجنائية الدولية تطلق تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا 03.03.2022

أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا خان الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب للإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة.