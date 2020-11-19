 جولة بومبيو ـ أربكت الفرنسيين وأغضبت الأتراك والفلسطينيين! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

جولة بومبيو ـ أربكت الفرنسيين وأغضبت الأتراك والفلسطينيين!

أثارت جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي استمرت عشرة أيام عبر أوروبا والشرق الأوسط انتقادات لاذعة. جولة غريبة اختلفت التأويلات فيها بين من يرى فيها فخا لإدارة بايدن ومن يعتبرها محاولة تلميع صورة بومبيو.

Israel | US-Außenminister Mike Pompeo am Flughafen in Tel Aviv

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة بدت وكأنها تهدف إلى تلميع صورة الوزير المحافظ وتحسينها استعدادا لحملة رئاسية محتملة في عام 2024 ونظرا لأنه شخص غير مهتم بآداب الإتيكيت أو البروتوكول، فقد تسببت هذه الجولة الكبيرة في استفزازات لأولئك الذين شككوا في سياسة "أمريكا أولا" التي انتهجتها إدارة ترامب.

ومثل الرئيس ترامب، يرفض بومبيو الاعتراف علنا بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بداية متعثرة من باريس

الرحلة التي شملت سبع دول، وهي واحدة من أطول الرحلات التي قام بها كوزير، قدمت دليلا على أن بومبيو يتطلع بالفعل إلى ما بعد حقبة ترامب، حيث كانت الرحلة مزدحمة بالتصريحات التي من المحتمل أن تجعل حياة بايدن صعبة، وتعد المسرح لمستقبله السياسي.

وقال شادي حامد، الزميل البارز في مؤسسة بروكينغز للأبحاث "إنه يقضي الشهرين الأخيرين في منصبه في إثارة غضب العالم.. إنه دور غريب يلعبه وزير خارجية الدولة في وقت حساس".

بدأت جولة بومبيو في باريس، وكان أول نشاط له قبل لقاء المسؤولين الحكوميين، هو لقاء خاص مع صحفيين من وسائل الإعلام الفرنسية اليمينية، بما في ذلك مجلة "فالور أكتويل"، وهي مجلة تعرضت لانتقادات وإدانة شديدة باعتبارها عنصرية، وتم وضعها قيد التحقيق الأولي من قبل ممثل الادعاء العام الفرنسي، بعد نشر صورة تظهر نائبة فرنسية سوداء وكأنها "أمة" من العبيد في أحد المقالات التخيلية.

مشاهدة الفيديو 24:18

مسائيةDW : زيارة بومبيو للجولان ومستوطنة بيسغوت ..ما أبعادها؟

قدم طلبا غريبا للأتراك

ذكرت وكالة بلومبرغ أن بومبيو اقترح في تركي أن يلتقي به وزراء الحكومة في مدينة إسطنبول، إلا أنهم رفضوا. وقد التقى برئيس الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ووصف المسؤولون الأتراك بيان بومبيو بشأن الحرية الدينية في تركيا بأنه "غير ملائم للغاية"، بينما ألقى كبار مسؤولي وزارة الخارجية باللوم على تضارب المواعيد بشأن عدم سفره إلى العاصمة أنقرة.

وفي جورجيا، تدخل بومبيو في النزاع الدائر هناك بشأن الانتخابات، وأضفى الشرعية على حكومة اتخذت إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين يطالبون بإجراء انتخابات جديدة.

النبيذ الأحمر في رام الله

بلغ بومبيو ذروة انعدام الدبلوماسية من خلال زيارة مصنع نبيذ في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والذي أطلق اسمه على أحد منتجاته من النبيذ الأحمر، مع ملصق يقول صُنع بشكل شرعي، وذلك بسبب موقفه المؤيد للاستيطان.

زيارة لا يمكن تصورها تحت أي إدارة أمريكية سابقة، جمهورية أو ديمقراطية، نظرا لأن العائلات الفلسطينية ما زالت تطالب بحقها في الأرض التي تم بناء مصنع النبيذ عليها. وقالت صحيفة هآرتس ذات الميول اليسارية في مقال افتتاحي في اليوم الأخير لبومبيو في إسرائيل إنه "زار مستوطنات وشرب من الكأس المسمومة وأقر سلب الممتلكات.. هذه آخر أيام بومبيو. كم هو جيد أن يكون هذا هو الوضع".

أهداف بومبيو الحقيقية

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا فعل بومبيو كل ذلك؟ ما الذي كان مهما للغاية لدرجة أنه يستحق القيام برحلة في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا وإسرائيل ودول أخرى عمليات إغلاق جديدة في محاولة يائسة للسيطرة على فيروس كورونا قبل عيد الميلاد؟

يظهر أنه تم التخطيط للجولة قبل الانتخابات الأمريكية بفترة طويلة، وجرت العادة أن يسافر وزراء الخارجية بشكل روتيني في نهاية عملهم في الفترة الفاصلة بين الانتخابات والتنصيب.

مشاهدة الفيديو 02:22

بومبيو يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والجولان

مختارات

للوهلة الأولى يبدو أن جميع المشاركين في اتفاق السلام السوداني الإسرائيلي يستفيدون منه بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعراب للصفقة. لكن بالنسبة للسودان فإن هناك مخاطر وتحديات أيضاً نتيجة الصفقة.

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي الى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيّاً".

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية، فكرة أن تكون الرحلة بمثابة جولة انتصار أو أنها كانت تهدف إلى تعزيز طموحات بومبيو. ووصف المسؤول الذي لم يعلن عن هويته الجولة بأنها مهمة دبلوماسيا حتى في ظل تفشي وباء كورونا، قائلا إن الإدارة ستواصل سياساتها طوال فترة وجودها في المنصب.

إلا أن الولايات المتحدة لم تشهد مثل هذا الوضع مطلقا، حيث لا يزال ترامب يرفض الاعتراف بخسارته في إعادة انتخابه كما أن الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تزال تسجل أرقاما قياسية.

وقال مصدران مطلعان على محادثات بومبيو إن الأشخاص الذين التقى بهم تجنبوا إلى حد كبير مسألة الانتخابات الأمريكية. وقبل وقت قصير من مغادرته الولايات المتحدة، عندما سئل في إيجاز عما إذا كان يستعد لإدارة بايدن، قال بومبيو "أنا أستعد لانتقال سلس إلى إدارة ثانية لترامب".

وعلى الرغم من أنها بدت مزحة، إلا أن بومبيو تعرض لانتقادات للاستخفاف بأزمة الانتخابات في بلاده، نظرًا لأن الولايات المتحدة غالبا ما تتناول مشكلات الانتخابات في الدول الأخرى. وخلال زياراته، تجنب بومبيو منح أي فرصة للصحفيين لتوجيه أسئلة إليه بشأن المرحلة الانتقالية وبايدن. ولم يعقد أي مؤتمر صحفي أو إيجاز، وأرجعت وزارة الخارجية السبب إلى قيود فيروس كورونا.

زيارة الجولان

كما توجه بومبيو بمروحية إلى موقع عسكري تحول إلى منطقة سياحية في مرتفعات الجولان، حيث قال "تخيل، تخيل مع سيطرة (الرئيس السوري بشار) الأسد على هذا المكان، حجم المخاطر والضرر الذي يمكن أن يلحق بالغرب وإسرائيل وشعب إسرائيل."

وتوقف بومبيو أيضا في متحف يسلط الضوء على المساهمات التي قدمها غير اليهود لإسرائيل على مر السنين، وهو يسمى متحف "أصدقاء صهيون". 

ونفى المسؤولون أن يكون بومبيو قد استهدف دفع سياسات لتصبح فخا أو مناورات مخادعة لبايدن إذا سعى للعودة إلى سياسة أقل تحيزا لإسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين. وكان أكبر إعلان خلال رحلة بومبيو هو أن الولايات المتحدة ستسمح للبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بوضع ملصق "صنع في إسرائيل".

وسيكون من الصعب على بايدن التراجع عن مثل هذه التحركات، مما سيعرضه لانتقادات من الجمهوريين الذين سيترشحون للرئاسة في عام -2024 وربما يكون من بينهم بومبيو - بأنه ضعيف في دعمه لإسرائيل. 

ح.ز/ ا.ع (د.ب.أ)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


مختارات

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

قبل أكثر من سبعين عاماً أعلن عن قيام إسرائيل. ذات الإعلان يؤرخ له الفلسطينيون بيوم "النكبة". عقود طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون التوصل إلى حل نهائي للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة.  

مواضيع ذات صلة

Israel | US-Außenminister Mike Pompeo am Flughafen in Tel Aviv

بومبيو يزور مستوطنة في الضفة ويستعد لزيارة هضبة الجولان 19.11.2020

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة "السلام الآن" بأن وزير الخارجية الأمريكي زار مستوطنة في الضفة الغربية. كما أعلن مايك بومبيو أنه سيزور مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967.

US-Außenminister Pompeo in Israel

بومبيو يزور الجولان ومستوطنة في الضفة والفلسطينيون يدينون 19.11.2020

قبيل توجهه إلى هضبة الجولان زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مستوطنة في الضفة الغربية، وأعلن اعتبار صادرات مستوطنات بالضفة "صناعة إسرائيلية"، الأمر الذي أدانته القيادة الفلسطينية بـ"شدة".

Israel | PK US-Außenminister Mike Pompeo

صحف ألمانية: زيارة بومبيو إلى إسرائيل "هدية وداع" 17.11.2020

اهتمت الصحف الألمانية بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإسرائيل، وبالأخص نيته زيارة مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفتها صحيفة بـ"هدية وداع" فيما رأت وسيلة إعلام أخرى أن له خططا في المستقبل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  