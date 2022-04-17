جولة افتراضية في نوتردام

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أُغلقت كاتدرائية نوتردام منذ الحريق الذي اندلع فيها في أبريل عام 2019. لكن فريق سينمائي من باريس وجد طريقة تسمح للزوار من جميع أنحاء العالم بالقيام بجولة اقتراضية في المعلم الباريسي البارز باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
بعد 15 شهراً من حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية. فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وقالت إن الأضرار "لا تُقارن" بأضرار نوتردام، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً حول "حريق مفتعل".
عثرت الشرطة الفرنسية على جثة قس كاثوليكي في منطقة فيندي في سان لوران سور سيفر. ومصادر مطلعة تقول إن المشتبه به لاجئ من رواندا، كان متورطا أيضا في إشعال حريق بكنيسة في نانت في 2020.
تسود في فرنسا حالة تأهب أمني قصوى بعد هجوم بسكين صدم البلاد مجددا، ففي كنيسة نوتردام في نيس قتل مهاجم ثلاثة أشخاص. والجاني المفترض تم اعتقاله. والسلطات تنطلق من وجود خلفية إسلامية متطرفة للهجوم.
مع انتشار الصور المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الضروري التأكد من صحتها. ولأن هذا الأمر ليس بالهين، يقدم فريق الاستقصاء بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ هذه الصور.
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