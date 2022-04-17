جولة افتراضية في نوتردام

مقتل قس كاثوليكي في فرنسا ومهاجر رواندي يسلم نفسه

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة قس كاثوليكي في منطقة فيندي في سان لوران سور سيفر. ومصادر مطلعة تقول إن المشتبه به لاجئ من رواندا، كان متورطا أيضا في إشعال حريق بكنيسة في نانت في 2020.