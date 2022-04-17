 جولة افتراضية في نوتردام | يوروماكس | DW | 17.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

جولة افتراضية في نوتردام

أُغلقت كاتدرائية نوتردام منذ الحريق الذي اندلع فيها في أبريل عام 2019. لكن فريق سينمائي من باريس وجد طريقة تسمح للزوار من جميع أنحاء العالم بالقيام بجولة اقتراضية في المعلم الباريسي البارز باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

مشاهدة الفيديو 03:45

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx 16.04.2022 Kemperink

خزف تفاعلي لسيسيل كمبرنيك 17.04.2022

In unserer Reihe “Most Iconic Buildings” geht es dieses Mal nicht nur um ein Gebäude, sondern auch um den Platz, an dem es steht. Und zwar um den bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebten Marienplatz in München. Auf dem Bild sind die wichtigen Gebäude des Marienplatzes vor einem strahlend blauen Himmel zu sehen, unter anderem das Neue Rathaus, welches diesen zentralen platz dominiert.

أسرار مارين بلاتز في ميونيخ 10.04.2022

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أسرار مارين بلاتز في ميونيخ ومواضيع أخرى 10.04.2022

Das Wiener Traditionsunternehmen Lobmeyr stellt seit mehr als 170 Jahren Luster her – so werden Kronleuchter in Österreich genannt - und beliefern unter anderem Königshäuser, Luxushotels und Opernhäuser. Gezeigt wird eine Nahaufnahme eines Kronleuchters aus der Lustermanufaktur Lobmeyr , goldene Streben strahlen aus einer schwarzen Kuppel hervor, kleine Kristalle und Glühbirnen erhellen das Bild.

فن صناعة النجف 10.04.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - فطائر طحالب زرقاء لتحسين المناخ ومواضيع أخرى 17.04.2022

DW Euromaxx 16.04.2022 Asisi

نيويورك 11 سبتمبر - بانوراما جديدة من تصميم ياديجارأسيسي 17.04.2022

DW Euromaxx 16.04.2022 Algen

فطائر طحالب مُضيئة 17.04.2022

DW Euromaxx 16.04.2022 Bilbao

أبرز معالم مدينة بلباو الإسبانية 17.04.2022

اقرأ أيضا

French firefighters battle a blaze at the Cathedral of Saint Pierre and Saint Paul in Nantes, France, July 18, 2020. REUTERS/Stephane Mahe

حريق في كاتدرائية فرنسية يعيد للأذهان حريق كاتدرائية "نوتردام" 18.07.2020

بعد 15 شهراً من حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية. فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وقالت إن الأضرار "لا تُقارن" بأضرار نوتردام، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً حول "حريق مفتعل".

FILE PHOTO - A stock photo of police in Paris, France. (Photo by Julien Mattia/NurPhoto)

مقتل قس كاثوليكي في فرنسا ومهاجر رواندي يسلم نفسه 09.08.2021

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة قس كاثوليكي في منطقة فيندي في سان لوران سور سيفر. ومصادر مطلعة تقول إن المشتبه به لاجئ من رواندا، كان متورطا أيضا في إشعال حريق بكنيسة في نانت في 2020.

29.10.2020, Frankreich, Nizza: ©PHOTOPQR/NICE MATIN/Dylan Meiffret ; Nice ; 29/10/2020 ; Nice, le 29/10/2020, attentat prv©sumv© v† l‚Äôeglise notre dame avenue jean medecin. Papier Christophe Perrin attaque au couteau à Jean Médecin, deux personnes serait décédées et plusieurs blessés NICE / knife attack to Jean Médecin, two people are said to have died and several injured Foto: Dylan Meiffret/MAXPPP/dpa |

شعور بالتهديد في كل مكان.. هجوم إرهابي جديد بالسكين في فرنسا 29.10.2020

تسود في فرنسا حالة تأهب أمني قصوى بعد هجوم بسكين صدم البلاد مجددا، ففي كنيسة نوتردام في نيس قتل مهاجم ثلاثة أشخاص. والجاني المفترض تم اعتقاله. والسلطات تنطلق من وجود خلفية إسلامية متطرفة للهجوم.

Bild darf nur im Kontext der Serie How to debunk disinformation verwendet werden! *** Falsche Bilder

حتى لا تقع في فخ الصور المفبركة.. إليك ما ينصح به الخبراء! 09.01.2022

مع انتشار الصور المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الضروري التأكد من صحتها. ولأن هذا الأمر ليس بالهين، يقدم فريق الاستقصاء بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ هذه الصور.