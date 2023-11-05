"جولة أزمة" ماراثونية لبحث الوضع في غزة.. ماذا حقق بلينكن؟

من عمان إلى تل أبيب ورام الله وقبرص وبغداد وأنقرة، يقوموزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بـ "جولة أزمة" ماراثونية، لبحث تطوّرات الحرب بين اسرائيل وحماس. وتنقّل وزير الخارجية الأميركي بين الطائرة والسيارة والمروحية، بدون أن تزيد زيارته في كلّ من هذه الأمكنة على بضع ساعات.

وأعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل، بعد هجوم شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رافضاً فكرة وقف إطلاق النار، ومؤكداً أنّ لإسرائيل "حقّ الدفاع عن نفسها".

مساعدات إنسانية

بيد أنّ بلينكن دعا إلى "هدنة إنسانية" لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المكتظ بالسكان والذي يتعرض للقصف.

وفي الوقت نفسه، قدّم ضمانات للدول العربية والمدنيين الفلسطينيين، متعهداً "التزام الولايات المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة واستئناف عمل الخدمات الأساسية".

وغادر الوزير الأميركي فجر الأحد عمّان بعدما أجرى لقاء السبت مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، وتوجه بعد ذلك إلى تل أبيب ثمّ رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ليعود بعدها إلى تل أبيب بعد ذلك.

وفي رام الله، كان اللقاء مع عباس "بناء" كما قال مسؤول أميركي من اوساط بلينكن. ونقل الوزير رسالة الولايات المتحدة أنّ "للسلطة الفلسطينية دورا محوريا لتقوم به" في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

التقى الوزير بلينكن مع الرئيس عباس في رام الله

ويعرب مسؤولون أمريكيون بعيداً من الأضواء عن شكوكهم بقدرة رئيس السلطة الفلسطينية على التأثير. مع ذلك، يرغب الأميركيون في إظهار الدعم وتوجيه رسالة للفلسطينيين أن الولايات المتحدة تأخذ قضاياهم في الاعتبار، على الرغم من دعمها لإسرائيل.

زيارة مفاجئة للعراق

كما قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد ( الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 20203) بزيارة لم يعلن عنها مسبقا للعراق في إطار جولته بالشرق الأوسط الهادفة لخفض التوتر بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

ووصل بلينكن إلى بغداد مساء اليوم في أول زيارة له للعراق منذ توليه منصب وزير الخارجية الأمريكي، وأجرى على الفور محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، قال بلينكن إن 100 شاحنة مساعدات تتحرك الآن إلى الجيب الساحلي المحاصر، لكن "هذا غير كاف على الإطلاق".

بلينكن في زيارة مفاجئة لبغداد التقى بها مع السوداني

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال بلينكن إنه "أوضح تماماً" للسوداني "أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، "سوف نتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية" قواتنا.

ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف تصاعدت في العراق وسوريا منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هجمات على إسرائيل، لتشن بعدها حملة عسكرية مكثفة على غزة.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.أ.ج/ أ.ح/ إ.ف (أ ف ب ، رويترز، د ب ا)

