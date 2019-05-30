 جوزيه مورينيو: افتقد عالم التدريب | عالم الرياضة | DW | 01.06.2019

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عالم الرياضة

جوزيه مورينيو: افتقد عالم التدريب

يستعد جوزيه مورينيو للعودة إلى عالم التدريب قريباً. المدرب البرتغالي عبر عن افتقاده لأجواء الساحرة المستديرة، التي يبتعد عنها منذ حوالي خمسة أشهر. فيما ستكشف الأسابيع القليلة القادمة عن الوجهة التدريبية للمدرب "الداهية".

Jose Mourinho (picture-alliance/PA Wire/M. Rickett)

صورة من الأرشيف.

منذ إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه بعيداً نوعاً ما عن عالم كرة القدم، الذي استطاع فيه "الداهية" البرتغالي تحقيق عدة ألقاب محلية وقارية، وإثبات علو كعبه كواحد من أحسن المدربين في العالم.

وكان جوزيه مورينيو قد تعرض لفترة صعبة للغاية أثناء توليه مهمة الإشراف على "الشياطين الحمر"، حيث دخل الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب البرتغالي في سلسلة من النتائج السلبية، فضلاً عن صراعات مورينيو العلنية من أكثر من لاعب في الفريق.

مختارات

أورد تقرير صحفي أن جوزيه مورينيو، رفض عرضاَ للتدريب بعيداً عن القارة الأوروبية. المدرب البرتغالي برر قراره برغبته في مواصلة العمل في "القارة العجوز". فمن هو الفريق الأقرب إلى الظفر بخدمات "الداهية" البرتغالي؟ (09.03.2019)

مجددا يعرب مورينيو في حوار مع "شبورت بيلد" عن إعجابه بالبوندسليغا وتحديدا بنادي بايرن. الملفت هذه المرة أنه أثنى بقوة على مدربه كوفاتش، فهل هي طريقة "السبيشل وان" للرد على الإشاعات الرائجة باقترابه من آليانس أرينا؟ (10.04.2019)

لكن يبدو أن جوزيه مورينيو قد طوى صفحة مانشستر يونايتد، و ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى عالم التدريب، والإشراف على فريق يملك مشروعاً طموحاً، فقد قال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "استفدت من فترة التوقف هذه من أجل التخطيط لمستقبلي والتحسن". وأضاف: "أود الفوز بدوري مختلف، وذلك بعدما فزت به في أربع دول مختلفة (البرتغال، إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا)".

وعن وجهته التدريبية المُقبلة، أكد المدرب البرتغالي أنه سيذهب إلى المكان الذي يشعر فيه بالسعادة. وأضاف: "أعتقد أني أملك حق اختيار وجهتي المستقبلية. أنا بعيد عن كرة القدم منذ خمسة أشهر والآن أريد العودة للتدريب". وأردف: "التدريب جزء مهم من حياتي ومن الواضح أنني افتقدته".

يشار إلى أن جوزيه مورينيو رفض في أكثر من مرة الكشف عن فريقه المستقبلي، فيما أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن الدوري الألماني أو الفرنسي سيكون ربما الوجهة التدريبية المقبلة للمدرب البرتغالي، الذي يُلقب بـ "الداهية".

ر.م/ ي.أ

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

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  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

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  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

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