جوزيب بوريل يدين تفجير أجهزة اتصالات عناصر حزب الله

دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفجير أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر حزب الله في لبنان، معرباً عن "قلقه الشديد" حيال الوضع، والجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان.

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الأربعاء (18 أيلول/سبتمبر 2024) التفجيرات المتزامنة لأجهز لاسلكية "بيجر" في لبنان.

وكانت تفجيرات صغيرة قد وقعت أمس الثلاثاء في لبنان مما أسفر عن إصابة 2750 شخصاً ومقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً.

وقال بوريل: "حتى إذا كان يبدو أن الهجمات موجهة، فإنها خلفت أضراراً جانبية ثقيلة وعشوائية بين المدنيين، بما فيهم الأطفال الذين كانوا بين الضحايا". وأضاف: "أرى أن الوضع مقلق للغاية. ولا أستطيع إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد في المنطقة". وأوضح: أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف المعنية بتجنب اندلاع حرب شاملة، مما سوف تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها وخارجها".

ومن جانبه، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم بلاده بشكل مسبق بالتفجيرات.، مؤكداً على جميع الأطراف الفاعلة ضرورة تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

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وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر سلاح الجو والمدفعية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، في جنوب لبنان، منذ أمس الثلاثاء، بما في ذلك مبنى تابع لحزب الله في منطقة مجدل سلم، حيث تم رصد عناصر حزب الله وهم يعملون هناك.

بالإضافة إلى الغارة الجوية على منطقة مجدل سلم، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، مباني تابعة لحزب الله، في خمس مناطق أخرى بجنوب لبنان، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أن طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، الليلة الماضية، في بلدات عديسة ومركبا وبليدا ومارون الرأس، وشيحين، بجنوب لبنان، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت واي نت اليوم.

يشار إلى أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول /أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ح.ز/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)